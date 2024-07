Horizon: An American Saga, Netflix vorrebbe comprare i film di Kevin Costner e finanziarne la conclusione

News Cinema

Kevin Costner si è giocato molto finanziariamente con Horizon: An American Saga, il cui Capitolo Uno è già in sala (col secondo in arrivo il 15 agosto). Dei quattro film previsti, il terzo è in lenta lavorazione, ma gli incassi sono quello che sono. Secondo una voce, Netflix si offre di dare una mano.

100 milioni di dollari a capitolo, il primo adesso in sala, il secondo dal 15 agosto, un terzo in lavorazione, un quarto che si allontana dal citato orizzonte: Kevin Costner con il suo monumentale progetto western Horizon: An American Saga si è consapevolmente messo nei guai, investendo soldi propri. Al momento Capitolo 1 ha portato a casa nel mondo una cifra che farebbe intendere un arenarsi del sogno di Kevin, ma secondo uno scoop di World of Reel, Netflix si sarebbe fatta avanti per salvare la situazione... Leggi anche Horizon An American Saga, Kevin Costner: "Il western non funziona per pigrizia"

Horizon: An American Saga acquistato e completato con Netflix?