Horizon An American Saga, Kevin Costner: "Il western non funziona per pigrizia"

Horizon: An American Saga di e con Kevin Costner sarà in sala dal 4 luglio, con la seconda parte al cinema dal 15 agosto. Un'epopea con la quale Costner ha cercato, una volta ancora, di rivisitare il suo genere preferito, il western. E spiega come.

Un doppio sogno, anzi quadruplo: Kevin Costner ha in parte finanziato di persona il suo Horizon: An American Saga, del quale vedremo la prima parte al cinema dal 4 luglio, con la seconda in arrivo dal 15 agosto. Mentre cerca fondi per completare il terzo e quarto atto di questa saga western, che intreccia tre storie tra le quali una interpretata da lui stesso, Kevin ha chiacchierato col giornalista Jake Hamilton sul canale Jake's Takes, a proposito della sua nuova fatica da regista e della ricetta per creare un western non banale. Leggi anche Horizon - An American Saga, Kevin Costner: "Mi son giocato le case per fare i miei film, ma non mi servono quattro case!"

Kevin Costner: "La forza di Horizon è nelle donne"

Horizon An American Saga: Capitolo 1 e Horizon: An American Saga: Capitolo 2 sono i primi due capitoli che il Kevin Costner regista ha voluto costruire sul mito della frontiera, che lui stesso ha frequentato più volte da regista (Balla coi lupi, Open Range) e come attore (Yellowstone). Il progetto sostenuto solo in parte dalla Warner Bros. Discovery lo ha messo in gioco come non mai, però ha fiducia nelle sue capacità di costruire un western più significativo rispetto alla media del genere, spesso più scontata. Kevin spiega:

Penso sia dura fare un buon western. Credo che quando la gente è pigra nell'approccio, ti ritrovi solo con sporcizia e qualcuno che viene fatto fuori nel primo minuto, così l'eroe può uccidere qualcun altro nel resto del film. Certo, se è fatto molto bene può anche essere divertente, ma troppo spesso è così, in troppi casi. Non mi stupisce he la gente non sopporti i western. Perché non riescono a immedesimarsi. Ma la forza di Horizon è nelle donne. Ho sette donne all'opera in Horizon, non ci si crede quanto sono brave, ci sono grandi performance. Ed era dura per le donne. Quindi, ci sono le sparatorie, l'azione c'è tutta, quella roba c'è. Ma arriva in un modo genuino. Lo senti autentico. Nel frattempo ci occupiamo di altre questioni, come una donna che deve lavarsi, perché si sente sporchissima lì dove si trova, non c'è una donna nel pubblico che non s'immedesimi quando vede quell'acqua. E all'improvviso la scena cambia e succede qualcos'altro. È il tipo di cosa che mi piace infondere in un western, scene che normalmente non assoceresti ai western.