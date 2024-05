Horizon - An American Saga, Kevin Costner: "Mi son giocato le case per fare i miei film, ma non mi servono quattro case!"

News Cinema

In conferenza stampa a Cannes per il suo Horizon: An American Saga, Kevin Costner ha riflettuto con ironia su quali debbano essere i veri valori per un artista, al di là dei lussi. Al cinema dal 4 luglio.

Questo Festival di Cannes è il festival dei grandi autori americani che prendono in mano il proprio destino: dopo l'autofinanziamento di Francis Ford Coppola per Megalopolis, è stato il turno di Horizon: An American Saga - Capitolo 1, in arrivo al cinema il 4 luglio, primo atto di una lunga epopea western che Kevin Costner ha interpretato, diretto, prodotto e in parte scritto, in ostinata indipendenza. In conferenza stampa ha scherzato: quando sei stato fortunato, a cosa servono i lussi raccolti grazie alla fama, se non puoi investirli in quello che per te conta? Leggi anche Horizon: An American Saga - Capitolo 1: recensione del nuovo western di Kevin Costner presentato a Cannes

Kevin Costner: "Mi sono giocato le mie case, ma cosa me ne faccio di quattro case?"

Kevin Costner crede nella sua epopea western, della quale è autore nel pieno senso della parola: Horizon: An American Saga - Capitolo 1 sarà nelle nostre sale il 4 luglio, mentre il Capitolo 2 arriverà il 15 agosto. Un'estate da trascorrere col sempreverde mito della frontiera, un'atmosfera che l'attore e regista, tra Balla coi lupi e Yellowstone, ritiene parte di sé, non solo come artista ma anche come uomo. Non ha però dimenticato l'autoironia in conferenza stampa, dove ha confermato che sta cercando altri soldi per dare vita al terzo e quarto capitolo, chiudendo il cerchio nel quale ha fortemente creduto per decenni... un sogno che realizza solo adesso. Kevin ha investito almeno 50 milioni di dollari dai suoi conti in banca per dare vita a Horizon, e dice:

Ora sto cercando di fare il terzo film, e ho bussato praticamente a ogni barca qui a Cannes, per farmi aiutare! Mi dicono: "Vieni, facciamoci una foto!" e io: "No, se vuoi la foto tira fuori il libretto degli assegni! Parliamo di soldi!" Mi sono comprato un sacco di cose, perché sono stato fortunato nella mia vita, terre, case... Hanno un'importanza per me, hanno valore, però come tutti non ho mica bisogno di quattro case! Quindi ho messo a rischio le mie quattro case per fare i miei film, forse non avrei dovuto perché volevo lasciarle ai miei figli. Ma i miei figli dovranno avere la loro vita. E se non ho fatto un errore, quelle quattro case potrebbero ancora averle. Se invece ho sbagliato dovrò dir loro: "Dovrete cavarvela da soli!"