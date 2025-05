Honey Don't: il trailer del film di Ethan Coen con Margaret Qualley

News Cinema

Nel cast di questo nuovo film da solista di Ethan Coen che sta per essere presentato al Festival di Cannes ci sono anche Aubrey Plaza, Charlie Day e Chris Evans. Ecco trailer e trama di Honey Don't.

Dopo Drive-away Dolls, sta per arrivare un nuovo film da regista "solista" di Ethan Coen: si intitola Honey Don't, sta per essere presentato in prima mondiale al Festival di Cannes ed è previsto in uscita nelle sale americane il 22 agosto (nessuna notizia ancora circa la distribuzione italiana).

Così come già nel precedente film di Ethan Coen, protagonista è Margaret Qualley nei panni di una detective privata di Bakersfield, in California, che si trova a indagare su una serie di morti sospette, collegate a una chiesa isolata e ai suoi rituali oscuri. Nel cast ci sono anche Aubrey Plaza e Chris Evans, la prima nel ruolo di un'agente di polizia che aiuterà Honey nelle indagini, e nel carismatico e inquietante leader della setta.

Noi di Comingsoon.it vedremo Honey Don't a Cannes e vi racconteremo cosa ne pensiamo su questo sito e sui nostri social. Intanto, ecco il primo trailer ufficiale di Honey Don't.

Honey Don't: il trailer ufficiale del film