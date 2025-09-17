TGCom24
Schede di riferimento
Honey Don't!
Anno: 2025
3,5
Honey Don't!
Margaret Qualley
Margaret Qualley
Chris Evans
Chris Evans
News Cinema

Honey Don't! arriva al cinema, ecco una clip in anteprima esclusiva con Margaret Qualley e Chris Evans

1

Dal 18 settembre nelle sale italiane con Universal Pictures il secondo film da regista di Ethan Coen senza il fratello Joel, che conferma nel cast Margaret Qualley e le affianca Chris Evans e Aubrey Plaza. Ecco una scena in anteprima esclusiva di Honey Don't!.

Honey Don't! arriva al cinema, ecco una clip in anteprima esclusiva con Margaret Qualley e Chris Evans

Come molti di voi sapranno, dopo decenni di collaborazioni e 20 grandissimi film realizzati assieme, i fratelli Joel e Ethan Coen hanno deciso di affrontare almeno per qualche tempo un percorso professionale da solisti. Joel si è dedicato a una versione molto intensa del Macbeth di Shakespeare, mentre Ethan, in coppia con la moglie Tricia Cooke, ha girato una doppietta di film che hanno preso liberamente ispirazione dalla grande tradizione del noir e dell'hard boiled che è stata da loro declinata secondo traiettorie surreali, parademenziali e queer. Il primo film, Drive-Away Dolls, lo abbiamo visto lo scorso anno; ora è il turno di Honey Don't!, che arriva nei cinema italiani il 18 settembre con Universal Pictures.



Come già avvenuto in Drive-away Dolls, il film vede protagonista Margaret Qualley, questa volta affiancata da Aubrey Plaza e Chris Evans. Più nello specifico, Honey Don't! vede Qualley nei panni di una detective privata della cittadina di Bakersfield, in California, che si trova a indagare su una serie di morti sospette, collegate a una chiesa isolata, il suo leader carismatico e un po' cialtrone e certi suoi rituali oscuri. Per il film Ethan Coen e Tricia Cook hanno fatto esplicito riferimento a film come Il Lungo Addio - The Long Goodbye di Robert Altman e Città Amara - Fat City di John Huston, due capolavori d'inizio anni Settanta, mentre il titolo viene dal classico rockabilly di Carl Perkins, che nel film appare nella versione rifatta da Wanda Jackson (ne esistono anche cover dei Beatles, dei T.Rex e di Jerry Lee Lewis).
Qui di seguito trovate una clip di Honey Don't! in anteprima esclusiva, mentre ancora più giù il trailer italiano ufficiale del film.


