Hilary Swank: "Mi piace essere femminile, ma voglio decidere io come"

News Cinema

Intervistata da Women's Health, la due volte premio Oscar Hilary Swank ha riflettuto sui suoi esordi, in una Hollywood "più patriarcale" di quella attuale, ma ammette anche che i premi importanti le hanno sottratto il tempo necessario per riflettere su tutte le mosse della sua carriera.

L'abbiamo vista di recente in Fatale e Il miracolo di Sharon, ma Hilary Swank ultimamente ha preso parte anche alla serie Yellowjackets: la due volte premio Oscar non sta insomma con le mani in mano, anche se dai tempi della massima gloria ha perso una parte di popolarità di cui godeva fino a una ventina d'anni or sono. Swank sembra aver tuttavia trovato un suo equilibrio interiore, stando a quello che ha raccontato in un'intervista a Women's Health: ora Hollywood è un posto più accogliente per le attrici che vedono le cose a suo modo. Leggi anche Cobra Kai, il co-ideatore avrebbe voluto un cameo di Hilary Swank

Hilary Swank: "Quando cominciai, l'ambiente era più patriarcale che mai"