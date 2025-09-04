Highest 2 Lowest debutta in streaming su Apple Tv+: 5 ragioni per vederlo

News Cinema

Arriva finalmente su piattaforma il nuovo film di Spike Lee, quinta collaborazione con Denzel Washington. Ecco cosa vi serve sapere su Highest 2 Lowest e qualche buon motivo per premere play sul telecomando.

Al Festival di Cannes 2025, presentato fuori concorso, c'era il nuovo film di Spike Lee, che si initola Highest 2 Lowest e sta per debuttare, il 5 settembre, in streaming su Apple TV+.

A Cannes era uno dei film che più eravamo curiosi di vedere, e non ci ha deluso affatto. Ragione per cui dovreste correre a vederlo pure voi. Ma siccome questa breve introduzione potrebbe non esservi sufficiente, ecco qui di seguito altri 5 buoni motivi per vedere Highest 2 Lowest. Ma prima, come è buona norma, ecco qui trailer e trama ufficiali del film:

Highest 2 Lowest: il trailer e la trama

Highest 2 Lowest: Il Trailer Ufficiale del Film di Spike Lee con Denzel Washington - HD

Quando un magnate della musica (Denzel Washington), noto per avere “il miglior orecchio del settore”, viene preso di mira per un riscatto, si scontra con un dilemma morale di vita o di morte. Denzel Washington e Spike Lee si riuniscono per la quinta volta nella loro lunga collaborazione professionale per una reinterpretazione di “High and Low”, il crime thriller del grande regista Akira Kurosawa, ora ambientato nelle strade pericolose della New York di oggi.

5 buoni motivi per vedere Highest 2 Lowest

1: è un film di Spike Lee

Va bene, lo so, avete anche ragione: non è il massimo della continuità. Il suo Miracolo a Sant'Anna è qualcosa di difficilmente spiegabile, e pure il remake di Oldboy non è che fosse imperdibile. Senza contare un'altra manciatina di film non particolarmente memorabili. Però rimane il fatto che Spike Lee è senza ombra di dubbio uno dei più rilevanti e perfino influenti registi dei nostri giorni. Non solo con titoli recenti e imprescindibili come Chi-Raq e BlacKkKlansman, o di nicchia come Il sangue di Cristo, ma anche ovviamente con i suoi primi capolavori. Rivedere oggi Fa' la cosa giusta (e il sottovalutatissimo Mo' Better Blues) per credere. E anche per capire come, in questo nuovo Highest 2 Lowest, Spike Lee stia in qualche modo parlando anche con il sé stesso di allora, e con quelli che a quel regista lì sono rimasti impigliati senza accorgersi della sua evoluzione.

2: è un film con Denzel Washington

Di nuovo: lo so che Denzel Washington è uno di quegli attori che, con il fastidio di certi cinefili un po' rigidi, abbraccia solo e soltanto il grande cinema più o meno impegnato e d'autore. Denzel Washington è uno di quelli che l'attore lo fa perché è un mestiere, mica solo perché sente la vocazione: e quindi benvenga anche il cinema di genere di non eccelsa fattura. E però. Però sarà la voce, sarà il carisma, sarà che è pure bello, sarà quello che vi pare, ma Denzel Washington è uno che praticamente in tutti i film in cui recita piazza certe zampate che solo i fuoriclasse. Per me, è uno dei migliori al mondo, quando vuole e gli va. Qui è gigionissimo, compiaciuto, quasi parodia di sé stesso in certe occasioni, ma - vuoi per la storia del film, vuoi perché se lo può permettere - anche per questo funziona benissimo. Bene quanto aveva già funzionato con Spike Lee nel citato Mo' Better Blues, in Malcolm X, in He Got Game e in Inside Man.

3: è il remake di un film di Akira Kurosawa

Di remake abbiamo già parlato in relazione a Oldboy. E abbiamo già detto, perlomeno implicitamente, che lì dove l'operazione di quel film non era riuscita granché, questa qui di Highest 2 Lowest, invece, è riuscita eccome. Già, perché anche questo qui è un remake: è il rifacimento di un film mica qualunque, di quell'Anatomia di un rapimento diretto nel 1963 da un certo Akira Kurosawa. Curioso andare a vedere come in entrambi i casi, i casi dei remake di Lee, ci siano stati due film provenienti dall'estremo oriente, ma non è qui, ora, questa la cosa che ci interessa. Interessa di più vedere come Spike Lee abbia da un lato omaggiato il film di un gigante come Kurosawa (film che potete vedere comodamente in streaming su Prime Video), rimanendo molto fedele all'originale in tutta la prima parte del racconto (lì dove si parla del rapimento dell'autista del figlio di un uomo molto ricco, preso per errore al posto del rampollo) nella seconda (dalla liberazione del rapito in avanti) abbia deviato completamente per fare di quel materiale qualcosa di altamente personale.

4: è un atto d'amore verso la musica

Nel film di Kurosawa l'uomo ricco protagonista del film è l'ex membro del consiglio di amministrazione di un importante calzaturificio. Qui, in questo di Spike Lee, è il presidente e fondatore di un'etichetta discografica. E, di conseguenza, qui, in Highest 2 Lowest, la musica è importante. Molto importante. In sé, e in quanto metafora di tante altre cose, cinema compreso. In questo film che parla dei tempi che sono cambiati, della purezza dell'intenzione artistica che viene compromessa dal profitto e dal denaro, di gente che comunque è in grado di distinguere tra le due cose e nuove generazioni che invece vedono tutto in termini di visibilità, popolarità e guadagno, la musica è importante nella storia, e risuona continuamente. Nella prima parte la colonna sonora di Howard Drossin sembra quasi parodistica nella sua ostentata e stonata classicità, poi sono sonorità di tipo diverso, e più moderno, a riecheggiare. E che nel cast ci siano, in ruoli narrativamente importanti al di là dello screen time, due nomi come quelli di Ice Spice e ASAP Rocky (che io, lo ammetto, non conoscevo, ma che voi magari sì), non è di certo un caso.

5: è bello perché ve lo dico io

Non è che non ci siano altri motivi elencabili. È che la dovreste fare finita di stare appresso a articoli come questo, con questi 5 motivi per, con questi 5 film su, 5 migliori interpretazioni di, perché il cinema - e la vita, ma quella per ora lasciamola perdere - è una cosa assai più sfumata e complessa di così, e tutto questo riduzionismo a liste facilmente instagrammabili, tutta questa semplificazione algebrica, tutta questa tendenza compilatoria, non è che gli e ci faccia benissimo. Gli e ci fa meglio fidarci della critica, quella fatta bene. E allora, lo so che tiro acqua al mio mulino, magari va bene anche dire che il quinto motivo per vedere Highest 2 Lowest il nuovo film di Spike Lee sta tutto nella recensione che ho scritto appena finito di vedere il film al Festival di Cannes.