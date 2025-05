Highest 2 Lowest, la recensione del film di Spike Lee presentato al Festival di Cannes 2025

Spike Lee prende un vecchio film di Akira Kurosawa (tratto da un noir di Ed McBain), lo attualizza e poi lo stravolge, per parlare di dove cinema, musica e tutti noi stiamo andando. La recensione di Highest 2 Lowest di Federico Gironi.

Back to Brooklyn, come ai tempi di Fa’ la cosa giusta. E back to the music, come in Mo’ Better Blues, prima collaborazione tra Spike Lee e Denzel Washington, che in questo nuovo Highest 2 Lowest toccano quota cinque film girati assieme. L’ultimo era stato Inside Man, anno 2006, e qualcosa di quel film di rapina torna anche qui. Qui, dove non ci sono rapine, ma un rapimento. Highest 2 Lowest è infatti ispirato a Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa, a sua volta basato sul romanzo noir di Ed McBain “Due colpi in uno”, e per tutta una prima parte segue abbastanza fedelmente la traccia originale, che vede un ricco uomo d’affari che sta per fare una mossa cruciale, per cui è necessaria una grossa liquidità, che deve decidere se pagare o meno il riscatto all’uomo che, per errore, ha rapito il figlio di un suo stretto collaboratore invece che il suo.

Denzel Washington, nei panni di David King, non è un industriale come nel film di Kurosawa, ma un discografico. L’uomo con le orecchie migliori nel business, come dice di sé stesso; definito all’inizio della sua carriera da Quincy Jones l’uomo che avrebbe salvato la musica; che è stato sulle copertine del Time, di Rolling Stone, Billboard, Ebony. David è ricco, cool, sicuro di sé, e vorrebbe rinunciare all’offerta di un grande gruppo per riacquistare la maggioranza delle quote della sua etichetta, la Stackin’ Hits, quando avviene il patatrac, e deve rivedere i suoi piani. È dal pagamento del riscatto in avanti che Spike Lee devia dai modelli, per fare di Highest 2 Lowest un film molto personale - più di quanto non avesse fatto in quella prima parte ricca comunque di scelte interessanti e controverse - e capace di dire delle cose con le quali faccio fatica a non essere d’accordo.

Dopo una bellissima apertura alleniana, con vedute aeree di Brooklyn e di tutta New York (questo film è anche l’ennesimo atto d’amore di Spike Lee per la sua città, e non mancano numerosissime frecciatine sportive contro i rivali di sempre nel basket e nel baseball di Boston) sulle note di “Oh, What a Beautiful Mornin’” (la canzone del musical Oklahoma! di cui si parla in Blue Moon di Richard Linklater), Highest 2 Lowest ci porta in casa King, piena di opere d’arte di artisti regolarmente neri e di omaggi alla cultura black (di cui il film è traboccante). E poi entriamo, per quel che possiamo e ci è concesso, nella mente di David, che Denzel Washington interpreta in maniera forse un po’ gigiona ma comunque trascinante, in un film che si comporta allo stesso identico modo: gigioneggia e trascina.

Perché David, la verità è questa, è in un punto della sua vita in cui deve prendere decisioni importanti: vendere o non vendere la sua etichetta? Riprenderne il controllo o meno? E la musica, lo appassiona ancora come un tempo? E che ruolo ha la sua famiglia? E le risposte a queste domande arriveranno risolvendo il dilemma morale che le precede: pagare o no 17,5 milioni di dollari per salvare il figlio del suo amico?

Quando David - proprio grazie alla musica - prenderà in mano le redini della faccenda, scovando e andando di persona a prendere chi aveva rapito il ragazzo e si era intascato il riscatti, ovvero un giovane e ambizioso rapper che lo idolatrava, ma di cui non aveva mai sopportato il rifiuto, le cose si chiariscono. E ancora di più in un bellissimo doppio dialogo finale tra i due, e nella scena conclusiva. Si capisce perché, ad esempio, Lee abbia inondato tante scene all’inizio del suo film, anche di dialogo, con una colonna sonora dai toni classici e presente in maniera quasi paradossale e esasperante. Si capisce perché l'inizio del film sia tutto sommato meno a fuoco e ordinato del resto. Si capisce perché - al di là delle cose ovvie - siano così tanti i riferimenti ai social media, alle campagne di esaltazione o di odio, al fatto che, come dice David stesso, l’attenzione sia oggi la vera valuta.

Lee ammicca, provoca, affascina. Mette in gioco tutta la sua abilità registica in maniera giocosa e anti intuitiva, infila strade o vicoli inattesi, alterna un digitale nitidissimo a inserti in pellicola super8 e 16mm, cita Friedkin con discrezione, cita sé stesso e - attenzione - in qualche modo si contraddice. Perché il regista che ha capovolto il cinema mondiale nel 1989 a colpi di invenzioni visive, abiti sgargianti e canzoni rap (dei Public Enemy), qui sembra mettere evidentemente in primo piano un’eleganza più classica che non riguarda solo l’aspetto del suo film, ma anche la musica (che è ovviamente un tema fondamentale). Perché a essere condannato, in fin dei conti, è un rapper che si fa chiamare Young Felon (A$AP Rocky, rapper davvero), canta canzoni aggressive e violente e pensa più ai soldi che alla sua musica. Vuoi mettere, invece, una ragazza che canta un pezzo r’n’b su una base di solo pianoforte?

Attenzione, non è diventato un conservatore, Spike Lee. Tutt’altro. Ma tiene al cinema quanto King Davis torna a tenere alla musica; ama la cultura black e le sue avanguardie, e proprio per questo ne mette alla berlina le derive e gli eccessi. Ci sono cose che - anche se poi fanno guadagnare bei soldi, soldi che Lee non demonizza affatto - valgono comunque più dei soldi stessi, più delle reazioni social, più della dittatura dell’attenzione. Sta tutto nel fare quello che si ama con passione e con chi si ama, divertendosi. Nel costruire invece che nel distruggere. Che è esattamente ciò che Spike ha fatto in questo Highest 2 Lowest.