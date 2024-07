Here After - L'Aldilà: ecco il trailer del film in arrivo al cinema

News Cinema

Connie Britton è la protagonista di questo thriller horror soprannaturale che vedremo al cinema dal 25 luglio. Ecco trailer, trama e poster di Here After - L'Aldilà.

Arriva al cinema dal 25 con Eagle Pictures un film che declina secondo le traiettorie del cinema thriller e horror una storia di esperienze pre-morte che è in qualche modo simile a quelle raccontate nel quasi omonimo Hereafter di Clint Eastwood.

Questo nuovo film si intitola infatti Here After - L'Aldilà, e questa è la sua trama ufficiale:

Dopo essere sopravvissuta miracolosamente a un'esperienza di pre-morte, Robin (Freya Hannan-Mills), una talentuosa pianista e figlia adolescente di Claire (Connie Britton), comincia a manifestare comportamenti sempre più inquietanti e pericolosi. Preoccupata per la figlia, Claire si trova a dover riaffrontare un segreto nascosto per molto tempo, frutto di una dolorosa esperienza che ha segnato il passato suo e di Robin.