News Cinema

Henry pioggia di sangue: il trailer in 4K del cult movie messo all'indice da Nanni Moretti

Federico Gironi di 31 gennaio 2022

Il violentissimo esordio di John McNaughton, reso celebre anche presso chi con l'horror e lo slasher non vuole avere niente a che fare da una leggendaria citazione in Caro Diario, sta per debuttare in blu ray in versione restaurata in 4K. Ecco il trailer del film (e la famosa scena del film di Moretti).