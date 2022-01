Heat 2: in arrivo ad agosto il romanzo prequel/sequel del film di Michael Mann

News Cinema

Il regista Michael Mann e la scrittrice Meg Gardiner hanno terminato il romanzo che esplora ulteriormente le vite dei personaggi del film Heat.

Ne eravamo a conoscenza, ma ora possiamo apprendere qualcosa in più.

Michael Mann tempo fa ha sentito la necessità di espandere le vite dei personaggi del suo film del 1995 Heat - La sfida, il celebrato poliziesco con Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer e Jon Voight, ma non sullo schermo. Almeno non per il momento. Heat 2 è il titolo del romanzo che il regista ha creato insieme alla scrittrice Meg Gardiner e che sarà pubblicato nell'agosto 2022. La narrazione esplora le storie del detective Vincent Hanna, del criminale Neil McCauley e dei suoi soci Chris e Nate e, rispetto agli eventi raccontati nel film, il libro è al contempo prequel e sequel andando indietro al 1989 e avanti fino al 2022. Potremo dunque conoscere le traiettorie individuali che hanno portato i personaggi a incontrarsi nel 1995 e capire come sia andata a finire per loro molto tempo dopo i titoli di coda del film.

