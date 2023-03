Headshot, due clip in anteprima esclusiva dal thriller italiano incentrato sul gaming

News Cinema

Possiamo mostrarvi due sequenze dal thriller italiano Headshot di Niko Maggi: è la storia di alcuni gamer che si ritrovano a giocare dal vero a un deathmatch tutt'altro che simulato... In uscita evento al cinema il 20-21-22 marzo.

Headshot, un thriller italiano ambientato nel mondo del gaming, sarà in sala in uscita evento al cinema il 20-21-22 marzo: possiamo mostrarvene due clip in anteprima esclusiva, per capire meglio lo stile e l'argomento del film di Niko Maggi, che rivisita dal vero la dinamica del multiplayer online e del deathmatch, per ricavarne un molto contemporaneo discorso sul contrasto tra il virtuale e il reale.

Nella prima sequenza, una voce impersonale accoglie gli utenti di un immaginario simil-Twitch alla diretta dello scontro, centro narrativo del film. Nella seconda scena, due dei gamer partecipanti cercano di applicare nella realtà quello che hanno imparato online. Sarà un'idea saggia?



Headshot: Una Clip in Anteprima Esclusiva del Film: "LE regole del gioco" - HD



Headshot: Una Clip in Anteprima Esclusiva del Film: "Alessandro Bedetti/Chris" - HD

Headshot, la trama del film di Niko Maggi