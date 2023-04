News Cinema

Non solo John Cena e Idris Elba, ma anche Priyanka Chopra Jonas si unisce al cast di Head of State, prossimo film diretto da Ilya Naishuller.

Priyanka Chopra Jonas non ha ancora smesso di lanciarsi in trame d’azione. Ben inserita ormai nel mondo degli Amazon Studios, l’attrice a breve debutterà in streaming con una nuova Serie TV, intitolata Citadel, ed è recentissimo l’annuncio che la vede coinvolta anche in un nuovo film d’azione. Si intitola Heads of State e ha già garantito la presenza di John Cena e Idris Elba nel cast.



Love Again: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Heads of State, Priyanka Chopra Jonas si unisce al cast del film Amazon

Mentre il pubblico attende trepidante di seguire le nuove avventure di Nadia Sinh in Citadel, Priyanka Chopra Jonas ha già guadagnato il bis in casa Amazon e si unisce ad un cast che parte già stellato in partenza. Come riporta Collider, l’idea di sviluppare il film è arrivata durante la pandemia. Verso la fine de 2020, attraverso un fruttuoso confronto via Zoom, Amazon e lo sceneggiatore Harrison Query hanno discusso insieme ai produttori Peter Safran e John Rickard del da farsi. Idris Elba e John Cena hanno già avuto modo di lavorare insieme sul set di The Suicide Squad, per cui Heads of State permetterà ad entrambi di tornare a lavorare fianco a fianco (anche come produttori esecutivi). Tuttavia, da quel momento, Amazon non ha più rivelato importanti aggiornamenti in merito alla pellicola. Nel 2022 è spuntato il nome del regista, Ilya Naishuller, già noto per Io sono nessuno (Nobody).

Priyanka Chopra Jonas è quindi la preziosa new entry di Heads of State. Al momento i dettagli relativi alla trama sono ancora tenuti sotto chiave, così come l’aggiunta ulteriore di attori ed attrici al cast. È anche vero che le riprese del film partiranno a maggio 2023, quindi non manca poi molto. Secondo Deadline, il film è da intendersi come una via di mezzo tra l’action thriller politico Air Force One e la commedia d’azione Prima di mezzanotte con Robert De Niro. Finora Priyanka Chopra Jonas ha collezionato svariati successi. Nota sin dai tempi di Quantico, l’attrice a breve mostrerà tutto il suo romanticismo in Love Again con Sam Heugan, così come il suo talento da spia in Citadel al fianco di Richard Madden. In merito a Heads of State, non sappiamo ancora quale personaggio interpreterà.