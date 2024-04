Hayao Miyazaki, tornano in Steelbook le sue opere, aspettando Il ragazzo e l'airone

News Cinema

Dal 23 maggio saranno di nuovo disponibili gli Steelbook in Blu-ray+DVD degli anime di Hayao Miyazaki, dopo la vittoria dell'Oscar con il suo Il ragazzo e l'airone, la cui edizione digitale arriverà più avanti, sempre da Lucky Red e Plaion Pictures.

Dopo l'Oscar come miglior film di animazione ottenuto dal suo Il ragazzo e l'airone, un grande del cinema come Hayao Miyazaki non potrebbe essere più lontano dal commiato che pure qualche anno fa aveva accarezzato: Lucky Red e Plaion Pictures ripubblicheranno a partire dal 23 maggio le edizioni da collezione in Steelbook delle sue opere, aspettando più avanti lo sbarco in digitale del suo ultimo acclamato anime.



Kiki - Consegne a domicilio: Il trailer italiano del film di Hayao Miyazaki

Gli anime di Hayao Miyazaki tornano in Steelbook da collezione