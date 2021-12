Harry Potter e la Pietra Filosofale: Emma Watson e Tom Felton si prendono a schiaffi in un video inedito dal set

News Cinema

Tom Felton alias Draco Malfoy ha condiviso su Instagram un video nel quale gioca a darsi gli schiaffi sulle mani con Emma Watson. Le immagini ci rimandano alle riprese di Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito in Italia 20 anni fa.

In attesa dello Speciale dedicato a Harry Potter e la Pietra Filosofale, che in occasione del ventennale del primo film della saga riunirà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, e che andrà in onda negli States su HBO Max il 1° gennaio, possiamo goderci un video inedito del set.

Tom Felton, che nella saga del maghetto occhialuto ha interpretato il dispettoso e cattivello Draco Malfoy, ha postato su Instagram un video che immortala un momento di pausa durante la lavorazione proprio di Harry Potter e la Pietra Filosofale, diretto, come sappiamo da Chris Columbus e seguito da altri sette film, l'ultimo dei quali è stato Harry Potter e i doni della morte - parte 2, uscito nel 2011. Poi è arrivata la saga prequel, formata da Animali Fantastici e dove trovarli, Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald e da Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che arriverà nelle nostre sale nell'aprile del 2022.

Leggi anche Harry Potter: il regista dei primi due vorrebbe fare il film La maledizione dell'erede con Radcliffe, Watson e Grant

Il video di Tom Felton con Emma Watson in cui fa capolino anche Daniel Radcliffe

La prima cosa che ci viene in mente, guardando il breve video condiviso da Tom Felton è quanto fossero bambini gli attori protagonisti del primo film di Harry Potter. Daniel Radcliffe, Emma Watson & Co. sono cresciuti insieme ai loro personaggi, e se a fine saga avevano tutti superato l'adolescenza, quando l'avventura dei maghi della scuola di Hogwarts è cominciata, erano ancora nell'età dei giochi. E infatti le immagini che vi facciamo vedere mostrano Felton e la Watson intenti a sfidarsi a schiaffi sulle mani. A fare il tifo per Tom Felton è Daniel Radcliffe, che fa capolino a più riprese. Si vedono anche Rupert Grint e Jamie Waylett alias Vincent Crabbe, che commenta la sfida. Il video è stato girato prima, durante o dopo la scena in cui Madame Hooch dà lezioni di volo agli allievi più giovani della Scuola di Magia e Stregoneria.