Hard Truths: il trailer del ritorno del maestro Mike Leigh al cinema con una straordinaria Marianne Jean-Baptiste

News Cinema

Il regista inglese Mike Leigh torna al cinema con Hard Truths, un film drammatico, ma anche divertente, in cui Marianne Jean-Baptiste interpreta una donna amareggiata che ce l'ha col mondo. Ecco il trailer.

28 anni dopo la loro collaborazione nel film vincitore della Palma d'oro, Segreti e bugie, il grande regista britannico Mike Leigh e l'attrice premio BAFTA Marianne Jean-Baptiste tornano a lavorare insieme in un film che si preannuncia imperdibile, col solito mix tra dramma e umorismo che contraddistingue i lavori migliori di Leigh, oggi 81enne. Il film si intitola Hard Truths, crude verità, e uscirà in America il 6 dicembre e nei primi mesi del 2025 in patria. Presentato al Festival di Toronto, sarà presentato in anteprima europea al London Film Festival a ottobre e questo è il trailer.

Hard Truths: la trama

Come abbiamo visto nel trailer di Hard Truths, Marianne Jean-Baptiste interpreta Pansy, una di quelle donne di mezza età che sembrano e forse sono sempre arrabbiate col mondo, pronte a sfogarsi su tutti. Pansy è distrutta dalla paura, tormentata dai malanni e incline a esplosioni di rabbia contro il marito, il figlio e chiunque si trovi davanti. Nel frattempo la sua più giovane e tranquilla sorella (Michele Austin) è una madre single dalla vita opposta a quella di Pansy come i loro caratteri, circondata dall'affetto delle clienti del suo salone e delle sue figlie. Questo film - sempre secondo la sinossi ufficiale - ci porta all'interno dell'intensità dei legami di parentela, dei doveri e del più duraturo dei misteri umani: che perfino in una vita di dolori e difficoltà troviamo sempre il modo di amare quelli che chiamiamo famiglia.