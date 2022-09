Gwyneth Paltrow compie 50 anni: festeggiamola con cinque film d'autore in streaming

News Cinema

L'attrice premio Oscar, prima di diventare una "spalla di lusso" nelle produzioni Marvel, è stata un'icona del cinema degli anni '90. Lo dimostrano questi film in streaming.

Anche se è oggi è nota al pubblico soprattutto per le sue apparizioni nei cinecomic della Disney/Marvel - e per qualche stravaganza che pubblica di tanto in tanto sui profili social… - Gwyneth Paltrow è stata una delle attrici più in voga negli anni ‘90, arrivando addirittura a vincere un Oscar per Shakespeare in Love. Meritato? Probabilmente no, visto che si tratta davvero di uno dei film più sopravvalutati della storia del cinema americano contemporaneo. Ma poco importa ormai. Che la Paltrow possedesse delle doti di attrice tutt’altro che disprezzabili invece della statuetta lo testimoniano comunque i grandi autori con cui ha recitato, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per renderle omaggio nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Gwyneth Paltrow

Seven

Sydney

I Tenenbaum

Two Lovers

Contagion

Seven (1995)

Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Con quel suo sorriso candido e l’aria vagamente malinconica, dobbiamo ammettere che Gwyneth Paltrow ci ha fatto innamorare in Seven, suo primo ruolo di spessore. L’attrice contribuisce con l’innocenza del suo personaggio a rendere il thriller di David Fincher ancor più doloroso ed emozionante. Una messa in scena portentosa per una sceneggiatura che si dipana come una maestosa discesa nell’inferno di Kevin Spacey da parte di Brad Pitt e Morgan Freeman. Opera spartiacque nel cinema di genere hollywoodiano, un pugno allo stomaco di bellezza estetica abbacinante. Capolavoro. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Sydney (1996)

L’esordio dietro la macchina da presa di Paul Thomas Anderson - pesantemente rimontato dalla produzione e uscito in sala in una versione molto ridotta - rimane un lungometraggio intriso di potenza creativa, incentrato su un trio di personaggi persi magnificamente interpretati oltre che dalla Paltrow anche da John C. Reilly e Philip Baker Hall. Sydney è un melodramma a tratti rarefatto, che possiede l’anima del miglior Robert Altman ma anche l’occhio personale del proprio autore. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

I Tenenbaum (2001)

Nel piccolo grande gioiello di commedia familiare diretto da Wes Anderson la Paltrow ci regala la prova forse migliore della sua carriera, perfettamente incorniciata da un’acconciatura e un trucco ormai iconici. È lei l’anima ferita intorno a cui ruotano tutti i personaggi de I Tenenbaum, frizzante e malinconico ritratto di un gruppo familiare disfunzionale irresistibile: Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Owen e Luke Wilson, Bill Murray e Danny Glover. Basta? Film epocale, nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale. Ne avrebbe meritate molte altre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Two Lovers (2008)

Two Lovers: Il trailer del film con Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow

James Gray ha sempre creato personaggi di spessore, ma la profondità emotiva ottenuta con Two Lovers è qualcosa di diverso. Joaquin Phoenix, la Paltrow e Vinessa Shaw sono protagonisti di un triangolo sentimentale autunnale e appassionante, composto di anime perse e psicologie problematiche. In una New York di confine più che di periferia, un film grigio come la vita vera, con dentro un dolore di vivere sentito a lancinante. Da vedere per soffrirne, certo, ma da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Contagion (2011)

Contagion: il trailer italiano del film

Quando Steven Soderbergh trova la forma adatta alle sue storie, ne vengono fuori film sempre notevoli. Lo stile asciutto, quasi documentaristico con cui l’autore si approccia a Contagion lo rende un film asfissiante, tesissimo, a prescindere anche dai tempi in cui stiamo vivendo. Matt Damon, Kate Winslet, Bryan Cranston e molti altri attori di cartello per un lungometraggio davvero notevole, sinistro eppure fin troppo realista. Alla fine, spaventa anche senza pensare a quanto è stato profetico…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.