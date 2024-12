Guy Pearce, candidato ai Golden Globe ma deluso da Hollywood: "Gente che teme di perdere il posto ti dice cosa fare"

News Cinema

Indimenticabile interprete di Memento di Christopher Nolan, Guy Pearce ha lottato per la sua carriera e ora si gode una nomination ai Golden Globe per The Brutalist. Ma ha un ricordo terribile dello "studio system", che gli impedì di lavorare ancora con Nolan.

La nomination ai Golden Globe come miglior attore non protagonista per The Brutalist riavvicina Guy Pearce alla Hollywood più glamour, un mondo da quale ha imparato a guardarsi, come ha spiegato a GQ. L'interprete di L. A. Confidential e Memento nel corso degli ultimi anni non si è negato cinema indipendente e serie tv, perché teme la spietatezza del mondo delle major. Fa parte del gioco, certo, però rimpiange ancora di non aver avuto le occasioni che sognava con un amico come Christopher Nolan... Leggi anche Guy Pearce su Christopher Nolan e Memento: "Incredibile il suo modo di trattare scene emozionanti e delicate"

Guy Pearce e le occasioni mancate nei film di Christopher Nolan

Il personaggio di Guy Pearce in The Brutalist è un ricco industriale che commissiona all'architetto László (Adrien Brody) un colossale monumento di stampo modernista. Il film di Brady Corbet, al cinema dal 6 febbraio, ha riportato Pierce a una nomination ai Golden Globe: l'altra l'aveva avuta nel 2012 per la miniserie Mildred Pierce. Ricordando il momento in cui realizzò il genio di Christopher Nolan, interpretando per lui Memento (2000), l'attore australiano, classe 1967, ha finito per recriminare sulle dinamiche dello studio system: il flop di The Time Machine nel 2002 lo segnò agli occhi degli studios come un tipo "non da blockbuster", un marchio d'infamia...

Credo che quei processi fossero troppo pesanti per me. Non riesco ad accettare l'idea dei film dei grandi studi, dove ti dicono cosa fare persone che hanno paura di perdere il posto. Ricordo che all'inizio [per The Time Machine] ci furono discussioni sul look che dovessi avere. Un paio di executive dissero: "No, si taglierà i capelli, poi farà così e così." E io ero lì nella stanza: helloooo? Mi resi conto all'istante che alla mia intuizione non veniva dato alcun valore. Quello non l'accetto. [...] Fu la prima volta che realizzai che non c'era solo una mancanza di comunicazione, ma una sorta di potere più grande col quale non potevi proprio nemmeno parlare. [...]

Christopher Nolan mi ha parlato di alcuni ruoli negli anni, per il primo Batman, per The Prestige. Ma c'era un executive alla Warner Bros. che con franchezza disse al mio agente: "Io Guy Pearce non lo capisco. Non chiamerò mai Guy Pearce. Non assumerò mai Guy Pearce." Che dire, da un certo punto di vista buona a sapersi. Voglio dire, ci sta: anche io certi attori non li capisco proprio. Però questo significò che non sono più riuscito a lavorare con Chris."