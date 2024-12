Golden Globe 2025: tutte le nomination per il cinema, c'è Vermiglio

News Cinema

Per l'ottantaduesima edizione dei Golden Globes, premi assegnati dalla stampa estera di Hollywood, ecco le nomination per i migliori film dell'anno e per i loro migliori autori. Da notare che tra i nominati per il miglior film non in lingua inglese c'è il nostro Vermiglio di Maura Delpero.

Sono state annunciate le nomination per l'ottantaduesima edizione dei Golden Globe, e in questo articolo vi elenchiamo quali opere e quali artisti concorrono per il cinema: i premi della stampa estera di Hollywood saranno consegnati il 5 gennaio, ed è opinione comune (confermata dai fatti) che siano un'anticamera per l'Oscar, nella maggior parte delle categorie. Lo speriamo vivamente per il bel Vermiglio di Maura Delpero, che si sta facendo strada, qui nominato tra i migliori film non in lingua inglese. Andiamo a leggere la lista.



Le nomination 2025 ai Golden Globe 2025 per il cinema

Miglior film - musical o commedia

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Miglior film drammatico

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte 2

Nickel Boys

September 5

Miglior attrice protagonista in un dramma

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, The Room Next Door

Fernanda Torres, I’m Still Here

Kate Winslet, Lee

Miglior attrice protagonista in un musical o commedia

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

Miglior attrice non protagonista

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior attore protagonista in un musical o commedia

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, A Different Man

Miglior attore protagonista in un dramma

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Il gladiatore II

Migliore regia

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

Migliore sceneggiatura

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Coralie Fargeat, The Substance

Peter Straughan, Conclave

Migliore colonna sonora originale

Volker Bertelmann, Conclave

Daniel Blumberg, The Brutalist

Kris Bowers, Il robot selvaggio

Clément Ducol, Camille, Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross, Challengers

Hans Zimmer, Dune: Parte Due

Miglior canzone originale

"Beautiful That Way" The Last Showgirl, musica e parole di Miley Cyrus, Lykke Li and Andrew Wyatt

"Compress/Repress" Challengers, musica e parole di Trent Reznor, Atticus Ross & Luca Guadagnino

"El Mal" Emilia Pérez, musica e parole di Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard

"Forbidden Road" Better Man, musica e parole di Robbie Williams, Freddy Wexler & Sacha Skarbek

"Kiss The Sky" The Wild Robot, musica e parole di Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack & Ali Tamposi

"Mi Camino" Emilia Pérez, musica e parole di Clément Ducol and Camille

Miglior film non in lingua inglese

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Miglior film di animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Oceania 2

Wallace & Gromit: Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

Premio per il Boxoffice

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Il gladiatore 2

Inside Out 2

Twisters

Wicked

Il robot selvaggio