Guy Pearce su Christopher Nolan e Memento: "Incredibile il suo modo di trattare scene emozionanti e delicate"

In una recente intervista, l'attore Guy Pearce racconta alcuni dettagli sulla lavorazione di Memento e sulle abilità di Christopher Nolan.

Eh sì, Memento è soltanto la sua opera seconda, se vogliamo davvero contare come primo film quel gioiellino autoprodotto che è Following. Era il settembre del 2000 quando Memento veniva presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia per poi uscire al cinema in Italia nel 2001 e negli USA qualche mese più tardi. Quel film è stato per Christopher Nolan l'inizio di un percorso cinematografico verso l'ossessivo piegamento del tempo per sperimentare nuove forme di racconto. Molti sfegatati fan dello sceneggiatore e regista continuano a pensare che, nonostante Inception, Interstellar o Tenet, questo piccolo film indipendente intitolato Memento continui ad essere il suo lavoro migliore.

Guy Pearce parla di Christopher Nolan e della sua esperienza su Memento

Aveva 33 anni Guy Pearce quando ottenne la parte da protagonista in Memento. L'attore britannico cresciuto in Australia aveva alle spalle un'esperienza decennale, i cui due film più noti erano Priscilla, la regina del deserto e L.A. Confidential. Lui non era la prima scelta per Memento, ma per sua fortuna Brad Pitt, Aaron Eckhart, Charlie Sheen e Thomas Jane rifiutarono tutti, per un motivo o per un altro. In una recente intervista con l'emittente radiofonica Sirius XM, Pearce ha detto questo parole ricordando quell'esperienza a proposito di Christopher Nolan:

Il mio agente mi inviò lo script e mi disse "ah, comunque il film va a ritroso". Ah, ecco, grazie per avermelo detto, saperlo mi aiuta. Vidi Following e poi incontrai Chris e pensavo, cavolo, volevo davvero farlo questo film. Sapevo che consideravano altri attori prima di me, da Brad Pitt ad altri favolosi ragazzi. Ero convinto di non avere chance, ma è vero che per loro fare Memento poteva rappresentare un rischio per la carriera. Passarono tutti. Ed io... eccomi! Io lo faccio!



Ricordo che avevamo una finestra di tempo di 25 giorni per le riprese. Tutte le parti in bianco e nero del film avremmo dovuto girarle negli ultimi due giorni. Io provavo quelle scene per conto mio nella mia stanza d'hotel nei weekend. Dicevo ai produttori che non sarebbe stato possibile fare tutte quelle scene in due giorni. Uno di loro a un certo punto mi disse "Abbiamo un regalo per te: possiamo girare per 26 giorni". Riuscimmo ad avere tre giorni per quelle riprese. Fu comunque un grande stress, perché le parti in bianco e nero rappresentano quasi metà del film.



Christopher Nolan è una persona straordinaria con cui lavorare. È stato uno dei primi a stupirmi con le sue capacità tecniche e cinematiche, insieme alla sua abilità nell'articolare delicate ed emozionanti situazioni. Ne ero estasiato.

Guy Pearce ne film interpreta Leonard Shelby, un uomo che indossa abiti costosi, guida una Jaguar e vive in un modesto albergo pagando tutto in contanti. Chi è o cosa ha fatto non lo sa precisamente neanche lui perché soffre di perdita di memoria a breve termine. Non riesce a trattenere nelle memoria le informazioni per più di quindici minuti. Scatta polaroid in continuazione e scrive tutto ciò che succede, appuntandolo su dei post-it e sul corpo con dei tatuaggi che lo aiutano a ricordare. Grazie a questo sistema, sa che due uomini hanno violentato e ucciso la moglie Catherine e che gli hanno provocato il trauma mnemonico colpendolo alla testa. Il suo unico scopo è rintracciarli per vendicarsi.

Non può fidarsi di nessuno, nemmeno del suo amico poliziotto Teddy Gamell (Joe Pantoliano) o dell'amante Nathalie (Carrie-Anne Moss). Ciò che rende unico il film, è la geniale narrazione a ritroso della storia.

Qui sotto la prima scena di Memento.