Guardiani della Galassia Vol. 3 risolleverà la Marvel dopo Ant-Man 3?

Dopo il flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si punta molto su Guardiani della Galassia Vol. 3, tra poco in sala. Secondo Boxoffice Pro, le previsioni sono buone, ecco però in quali termini numerici.

Guardiani della Galassia Vol. 3, al cinema dal 3 maggio, costituisce un banco di prova molto delicato per i Marvel Studios, nello specifico per la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cominciata col piede sbagliato, dopo la batosta di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Boxoffice Pro ha dato però di che gioire alla Marvel e alla Disney, perché le previsioni del sito americano sugli incassi del terzo Guardiani sono abbastanza rosee. Leggiamo qualche numero.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia Vol. 3, una ripartenza per i Marvel Studios

Costato 200 milioni di dollari, Ant-Man and the Wasp Quantumania, capitolo iniziale della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ne ha incassati nel mondo 474, andando teoricamente in pari per un soffio, questo solo riflettendo sui costi di produzione in sé: di certo le spese di promozione non saranno state coperte. Un inciampo non fa primavera, se non fosse che il film, com'è stato detto, aveva una certa importanza strategica. Secondo Boxoffice Pro tuttavia le cose per Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbero andar meglio: Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol. 2 nel 2014 e nel 2017 hanno incassato un totale di 1.637.000.000 di dollari, contro il 1.141.000.000 dei primi due Ant-Man, quindi il marchio parte già più popolare, e c'è in più attesa per quello che si prospetta come un sipario sulla saga. Per il 3 maggio inoltre l'agguerrita concorrenza di Super Mario Bros. - Il film (dove peraltro Chris Pratt in originale doppia Mario!) si sarà affievolita notevolmente.

Per questa ragione gli analisti del sito americano ritengono che Guardiani della Galassia vol. 3 possa resistere all'impatto di un entusiasmo meno pimpante del solito sul Marvel Cinematic Universe negli ultimi tempi. La loro previsione pessimistica parla di incassi americani per 288 milioni di dollari, quella ottimistica di 403: per la cronaca, negli Usa il primo Guardiani registrò 333 milioni, il secondo quasi 390. Leggi anche I film Marvel e gli altri blockbuster, quanto costano e quanto rendono?