I film Marvel e gli altri blockbuster, quanto costano e quanto rendono?

Deadline ha passato al setaccio costi e ricavi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, decretando che sia stato uno dei film più remunerativi per la Disney nel 2022, ma la cifra incamerata è molto più bassa di quella che state pensando ora. Ma come funzionano le cose per le major?

Quanto costa un film ad alto budget a Hollywood? E quanto rende? Esaminando il caso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Deadline ha analizzato costi e ricavi di una major come la Marvel / Disney, decretando che sia stato il loro progetto più remunerativo nel corso del solo 2022. L'analisi ci interessa però per capire in generale, al di là del caso specifico, di quali cifre parliamo, davanti e dietro le quinte, quando prendiamo in considerazione queste grandi operazioni.

Quando un film si dice un flop?

Normalmente quello che il pubblico conosce di un blockbuster dal punto di vista economico, in via ufficiale tramite siti come Boxofficemojo o Boxoffice Pro, è l'incasso, diviso tra boxoffice "domestic" (cioè americano) e internazionale. I dati sul budget non hanno invece fonti ufficiali, ma sono pubblicati di solito su siti di rilievo come Variety o Forbes, comunque molto affidabili, con una forbice sufficientemente precisa. Nel caso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'incasso mondiale è stato di 955.700.000 dollari, su un budget stimato sui 200 milioni.

Qui a Comingsoon vi abbiamo sempre consigliato, quando si parla di valutare se un film sia stato o meno un flop al botteghino, di considerare che è in pari il lungometraggio che incassi il doppio di quanto è costato: il resto va agli esercenti ed eventuali distributori. Guardando le cifre pubblicate da Deadline, visto che il guadagno della Disney dal circuito cinematografico per Doctor Strange 2 è stato di 440 milioni, diremmo che ci siamo quasi (per la precisione, la Disney ha visto il 46% del denaro registrato dalla vendita dei biglietti in tutto il mondo).

Questo semplice ragionamento tuttavia basta a capire se il film sia stato remunerativo solo al cinema, però il discorso nel caso di queste grandi produzioni è ancora più complesso, perché bisognerebbe domandarsi se il film, nella sua vita commerciale completa, sia stata un'impresa conveniente per lo studio.



Quanto pesa la pubblicità per un blockbuster

Bisogna quindi allargare lo sguardo per capire quanto una major apra il portafogli non solo per il budget di lavorazione in sé: nel caso di Doctor Strange 2, la pubblicità è costata 190 milioni di dollari (quasi quanto il film stesso!!!), e non vanno inoltre dimenticate tutte le altre spese legate alla pura gestione delle aziende coinvolte sul progetto, nel periodo dedicato ad esso: poco più di 100 milioni. In altre parole, la Disney / Marvel ha speso per Doctor Strange 2 in totale ben 496 milioni. L'impresa sarebbe in perdita, se non fosse che, per un blockbuster, conta moltissimo anche la vita dopo il cinema, e in questo caso è stata rosea: tra noleggi e vendite, in streaming, download o formato fisico, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fruttato 340 milioni di dollari. In buona sostanza, sottraendo quei 496 milioni di spesa a un introito complessivo (cinema più digitale) di 780, una grande produzione come Doctor Strange 2 ha garantito alla Disney un guadagno netto sui 284.400.000 di dollari.

L'analisi di Deadline è molto istruttiva, perché rende molto chiaro come la vita di un film di questa portata vada anche al di là del cinema, ma non possa assolutamente farne a meno.