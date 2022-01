Golden Globes 2022, i vincitori: Il potere del cane e West Side Story tra i più premiati

News Cinema

I molteplici scandali hanno portato a una consegna dei Golden Globes 2022 in sordina, in forma privata. Vale comunque la pena leggere chi ha vinto nelle categorie principali. Il potere del cane e West Side Story sono risultati i film più premiati.

Cerimonia privata quest'anno per la consegna dei Golden Globes 2022, per diverse ragioni, tutte riconducibili a una rispettabilità dei premi ora tutta da riconquistare: non solo a causa delle accuse per l'assenza di diversità tra i quasi novanta votanti, ma anche dei recenti scandali riguardanti la difficoltà di accesso al gruppo e la corruzione di molti (raccolte dal Los Angeles Times). Insomma, il mondo intero ha finito per disinteressarsi ai Golden Globes, e gli stessi in questo 2022 sono stati consegnati quasi di nascosto ieri 9 gennaio 2022. Vergogna o meno, pensiamo sia comunque il caso di comunicarvi chi abbia vinto, perché nel bene e nel male questi nomi potrebbero riemergere alla consegna dei premi Oscar, prevista il 27 marzo (con nomination annunciate l'8 febbraio). Leggi anche Golden Globes 2022, Nomination: ecco tutti i candidati Tom Cruise restituisce i suoi tre Golden Globe unendosi alla protesta contro l'Associazione Stampa Estera di Hollywood

Golden Globes 2022, l'elenco dei premi

Miglior film drammatico

Il potere del cane

Miglior film commedia o musical

West Side Story



Miglior attrice protagonista di un film drammatico

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Miglior attrice protagonista in un film commedia o musical

Rachel Zegler (West Side Story)

Miglior attore protagonista in un film drammatico

Will Smith (King Richard)

Miglior attore protagonista in un film commedia o musical

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Migliore regia

Jane Campion (Il potere del cane)

Migliore sceneggiatura

Kenneth Branagh (Belfast)

Miglior attrice non protagonista

Ariana DeBose (West Side Story)

Miglior attore non protagonista

Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane)



Migliore colonna sonora originale

Hans Zimmer (Dune)

Miglior film straniero

Drive My Car

Miglior film di animazione

Encanto

Migliore canzone originale

No Time to Die (Billie Eilish, Finneas O’Connell)

Migliore serie drammatica

Succession

Migliore serie tv Commedia / Musical

Hacks

Migliore attrice in una serie tv drammatica

MJ Rodriguez (Pose)

Miglior attore in una serie drammatica

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice in una serie tv commedia o musical

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore in una serie tv commedia o musical

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Migliore miniserie, antologia o film per la tv

The Underground Railroad (Prime Video)

Miglior attore in una miniserie, antologia o film per la tv

Michael Keaton (Dopesick)

Miglior attrice in una miniserie, antologia o film per la tv

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Miglior attore non protagonista per la tv

Oh Yeong-su (Squid Game)

Miglior attrice non protagonista per la tv

Sarah Snook (Succession)