Golden Globes 2022, Nomination: ecco tutti i candidati

Golden Globe 2022: Annunciate oggi le candidature ai premi assegnati ogni anno dall'associazione della stampa estera di Hollywood. La cerimonia di premiazione è prevista per il 9 gennaio prossimo.

Golden Globe 2022: Tutte le nomination per il cinema

Miglior film drammatico

Nonostante tutte le polemiche che l'hanno investita nell'ultimo anno, tanto da portare alcune star a restituire i loro premi, e nonostante i tanti boicottaggi da parte di molti protagonisti dell'industria cinematografica, la Hollywood Foreign Press Association, ovvero l'Associazione della Stampa estera di Hollywood, ha annunciato oggi, che saranno assegnati il prossimo 9 gennaio durante una cerimonia di premiazione che rischia però di passare totalmente inosservata, considerato che quest'anno non sarà nemmeno trasmessa in tv.

Belfast

CODA

Dune

Una Famiglia Vincente - King Richard

Il Potere del cane

Miglior film commedia o musicale

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

Miglior regista

Kenneth Branagh per Belfast

Jane Campion per il Potere del cane

Maggie Gyllenhaal per The Lost Daughter

Steven Spielberg per West Side Story

Denis Villeneuve per Dune

Miglior attrice in un film drammatico

Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman in The Lost Daughter

Nicole Kidman in Being the Ricardos

Lady Gaga in House of Gucci

Kristen Stewart in Spencer

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Marion Cotillard in Annette

Alana Haim in Licorice Pizza

Jennifer Lawrence in Don’t Look Up

Emma Stone in Crudelia

Rachel Zegler in West Side Story

Migliori attore in un film drammatico

Mahershala Ali in Swan Song

Javier Bardem in Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch in Il Potere del cane

Will Smith in Una Famiglia Vincente - King Richard

Denzel Washington in The Tragedy of Macbeth

Miglior attore in un film commedia o musicale

Leonardo DiCaprio in Don’t Look UpPeter Dinklage in CyranoAndrew Garfield in Tick, Tick … Boom!Cooper Hoffman in Licorice PizzaAnthony Ramos In the Heights - Sognando a New York

Miglior attrice non protagonista

Miglior attore non protagonista

Caitríona Balfe in BelfastAriana DeBose in West Side StoryKirsten Dunst in Il Potere del caneAunjanue Ellis in Una Famiglia Vincente - King Richard Ruth Negga in Passing

Ben Affleck in The Tender Bar

Jamie Dornan in Belfast

Ciarán Hinds in Belfast

Troy Kotsur in CODA

Kodi Smit-McPhee in Il Potere del cane

Miglior film straniero

Scompartmento No. 6Drive My CarE' stata la mano di DioUn eroeMadres Paralelas

Miglior film d'animazione

Miglior Sceneggiatura

EncantoFleeLucaMy Sunny MaadRaya e l'ultimo drago

Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza

Kenneth Branagh per Belfast

Jane Campion per il Potere del cane

Adam McKay per Don’t Look Up

Aaron Sorkin per Being the Ricardos

Miglior colonna sonora

The French Dispatch - Alexandre Desplat

Encanto - Germaine Franco

Il Potere del cane - Jonny Greenwood

Madres Paralelas - Alberto Iglesias

Dune - Hans Zimmer

Miglior canzone

"Be Alive" dal film Una famiglia vincente - King Richard - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

"Dos Orugitas" dal film Encanto - Lin-Manuel Miranda

"Down to Joy" dal film Belfast - Van Morrison

"Here I Am (Singing My Way Home) dal film Respect - Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

"No Time to Die" dal film No Time to Die - Billie Eilish, Finneas O’Connell