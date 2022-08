Godzilla vs. Kong 2, partite le riprese, ecco la trama

News Cinema

È cominciata la produzione del sequel di Godzilla vs. Kong, ancora una volta affidato alla regia di Adam Wingard: confermati nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. Ma qual è la storia?

La Warner Bros e la Legendary Pictures hanno annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese del sequel di Godzilla Vs. Kong (per ora senza titolo ufficiale), di nuovo affidato alla regia di Adam Wingard, con nel cast volti noti come Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. L'uscita del lungometraggio è prevista per il marzo 2024, quindi ci sarà tempo per approfondire altri aspetti della lavorazione. Abbiamo tuttavia una trama. Leggi anche Godzilla Vs. Kong: basta umani nei film di mostri! Se lo augura il regista

Il seguito di Godzilla vs. Kong: la trama del film

Il seguito di Godzilla vs. Kong (2021) sarà il quinto film nel Monsterverse della Legendary Pictures, arrivando dopo Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla II: King of the Monsters (2019). La sinossi per questo nuovo atto, che attende ancora un titolo definitivo, recita quanto segue:

Questo nuovo capitolo dà seguito allo scontro esplosivo di Godzilla vs. Kong con un'avventura dinamica tutta nuova, mettendo il possente Kong e l'indomito Godzilla contro una colossale minaccia nascosta nel nostro mondo, che sfida la loro stessa esistenza... e la nostra. Il nuovo epico film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, la loro origine e i misteri di Skull Island e oltre, svelando la mitica battaglia che contribuì a forgiare questi esseri straordinari, legandoli per sempre al destino dell'umanità.