Godzilla Vs. Kong: basta umani nei film di mostri! Se lo augura il regista

Adam Wingard, regista di Godzilla Vs. Kong, ha le sue idee su un futuro per i film a base di mostri nel genere kaiju.

Siamo ancora in attesa di una data precisa d'uscita nel nostro paese per Godzilla vs. Kong di Adam Wingard, parte del MonsterVerse gestito dalla Legendary Pictures e dalla Warner Bros. Mentre attendiamo, il regista è stato intervistato da Entertainment Weekly, e ha sognato o profetizzato un futuro per il genere kaiju, un futuro in cui i mostri sullo schermo possano fare a meno dei coprotagonisti umani. Attori che, lo ricordiamo, nel caso specifico sono Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Alexander Skarsgård. Leggiamo la teoria di Wingard.

Secondo me in Godzilla vs. Kong per la prima volta siamo stati sul serio in grado di avere intere sequenze in cui il film abbandona gli esseri umani e si concentra sui mostri, come se fossero personaggi alla stregua degli altri. È un grande passo avanti dal punto di vista degli effetti e anche della narrazione. Se ci sarà un altro film nel MonsterVerse, a mio parere, dovrebbe essere focalizzato solo sui mostri. Direi un 30% umani e il resto mostri, in pratica capovolgendo la la formula di questo tipo di film. Per me la gente è pronta.