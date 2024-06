Gli USA simulano un colpo di stato: ecco il trailer di War Game

News Cinema

Dopo il Civil War di Alex Garland, dagli Stati Uniti arriva un altro film che s'interroga sui possibili scenari di un futuro prossimo, dopo gli allarmi democratici lanciati da più parti.

Gli eventi recenti, e in particolare l'insurrezione del 6 gennaio, per non parlare della tensione che si vive adesso in occasione delle elezioni presidenziali di contrappongono nuovamente Trump a Biden, hanno lasciato un segno evidente nell'inconscio, e pure nel conscio, dell'America.

E allora, dopo il brutale e bellissimo Civil War di Garland, ecco che si prepara a uscire sugli schermi statunitensi un altro film che si interroga chiaramente sulla tenuta della democrazia e su scenari che, fino a pochi anni fa, erano fantapolitica e che adesso sembrano reali e possibili. Il film in questione si intitola War Game, e racconta di un gruppo bipartisan formato da membri dell'élite politica e militare degli Stati Uniti che viene impegnato a sorpresa nella simulazione di un tentativo di colpo di stato, con poche ore a disposizione per reagire e salvare la democrazia americana.

Presentato al Sundance lo scorso gennaio, War Game è stato diretto da Jesse Moss e Tony Gerber, e questo è il suo tesissimo trailer ufficiale:







War Game trascina il pubblico in un'elaborata simulazione ambientata nel futuro che intensifica drammaticamente la minaccia rappresentata dall'insurrezione del 6 gennaio 2021. Il film segue un gruppo bipartisan di responsabili della difesa, dell'intelligence e delle politiche elettive degli Stati Uniti, che abbracciano cinque amministrazioni presidenziali, mentre partecipano a un'esercitazione di ruolo senza copione. I protagonisti, che interpretano un immaginario Presidente degli Stati Uniti e i suoi consiglieri, affrontano un colpo di stato politico sostenuto da membri dell'esercito americano disonesti, sulla scia di una contestata elezione presidenziale del 2024. Come attori di un thriller, ma con una profonda posta in gioco nel mondo reale, i giocatori hanno solo sei ore per salvare la democrazia americana.