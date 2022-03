Gli Oscar 2022, la CODA lunga della pandemia e la perdità della credibilità: un commento ai premi

News Cinema

Non è una questione personale, davvero, nonostante Federico Gironi non nasconda che tifava per altri, se di tifo si può parlare per quello che in fin dei conti è un gioco. Però la sua impressione è che l'istituzione Oscar sia sempre più svuotata di senso, di credibilità, di spessore.

Non ho niente contro CODA, ho tanti amici che hanno apprezzato CODA.

Non ho niente contro Will Smith, tranne quando prende a sberle Chris Rock per una battuta.

Non ho niente contro Jessica Chastain, la inviterei volentieri a cena, io, Jessica Chastain. Magari senza quel trucco lì, ecco.

Non ho niente nemmeno contro Kenneth Branagh, anche se vorrei parlare con lui dei baffi di Poirot.

Non è una questione personale, davvero, nonostante non nasconda che il mio tifo, se di tifo si può parlare per una persona refrattaria al tifo come me, andava tutto e solo per Licorice Pizza e È stata la mano di Dio.

E, d'altro canto, stare dalla parte dei perdenti non mi dispiace nemmeno troppo.

Però, ecco: la mia impressione è che anno dopo anno l'istituzione Oscar sia sempre più svuotata di senso, di credibilità, di spessore.

Per carità, la storia - come sempre - ci insegna tutto, e non è certo la prima volta che un Licorice Pizza o un Paul Thomas Anderson vengono ignorati dall'Academy, e che vengono ignorati dall'Academy a favore di prodotti che, con tutto il rispetto, la comprensione e la commozione del mondo, nella storia del cinema non entreranno mai e poi mai.

E però, sarà che son diventato più brontolone, sarà che sono entrato in quella fase della vita in cui penso che tutto era meglio prima (e non è vero, lo so), mi pare che in passato, in un passato che in qualche modo non è troppo prossimo, purtroppo, ci fosse - come dire? - un equilibrio. Che ogni scelta di pancia, o distratta, fosse in qualche modo compensata da altre un po' più serie, un po' più ragionate.

Ora no. Non più.

Non è questione di gusti. Un po', forse, ma non è solo questione di gusti, su.

Ad esempio, io avrei preferito che a vincere l'Oscar per l'animazione fosse I Mitchell contro le macchine, ma mica penso che la vittoria di Encanto sia uno scandalo. Ci sta. Ci sta pure quello alla Campion per la regia, nonostante il suo film mica mi piaccia tanto, e penso che siano contate questioni extra cinematografiche. Ci sta l'Oscar ad Ariana De Bose, anche se io credo che Jesse Buckey sia bravissima in un film bruttissimo.

È che a parte questi tre, e a parte le categorie minori, e nemmeno tutte, ecco, questi Oscar 2022 fanno un po' ridere, e sono il risultato di un progressivo e inesorabile livellamento verso il basso dei gusti e delle preferenze e delle logiche dei giurati, che secondo me tendono a voler inseguire un pubblico che, nel frattempo, a sua volta spinge sempre di più verso il basso pure lui, facendosi imprendibile.

Mica mi vorrete dire che, con tutto l'amore del mondo per gli zombie, e pure una certa simpatia umana per quel coatto di Snyder, davvero l'Oscar dei fan se lo meritava Army of the Dead? Suvvia.

Ma tanto, alla fine, è tutto un gioco.

I premi lasciano il tempo che trovano, sommovimenti di flussi economici a parte. Gli Oscar sono un baraccone, una fiera delle illusioni e della vanità, un passatempo per una Hollywood che ama rimirare dentro il suo specchio e proseguire nella sua festosa e compiaciuta endogamia. D'altronde, il contentone ai rompiscatole come me l'han già dato nel 2020, con le vittorie di Parasite.

A pensarci: quelli lì, quelli del 2020, storici, son stati gli ultimi Oscar prima del COVID. E chissà che non si sia un qualche rapporto, una qualche correlazione, tra i passi indietro di questi ultimi due edizioni, e le tante e lunghe difficoltà arrivate nel cinema e nella vita con la pandemia.