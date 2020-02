La Storia ha bussato alla porta dell'Academy, e l'Academy ha risposto: un commento agli Oscar 2020

News Cinema

Il trionfo di Parasite e di Bong Joon-ho è segnale importante nella storia degli Oscar, che per una volta hanno avuto l'occasione di fare la cosa giusta, e l'hanno fatta.

Non ci credevo. Non ci speravo. E invece, alla faccia del mio scetticismo, è andata così. Per una volta, l'Academy ha avuto l'opportunità di fare la cosa giusta, e l'ha fatta. La Storia ha bussato alla loro porta, e i membri dell'associazione che assegna gli Oscar hanno risposto: come quando suona il postino con una raccomandata, e tu sei in casa e rispondi, e ti ritrovi l'avviso di giacenza nella buca delle lettere con tutte le scocciature che ne conseguono.

Su sei nomination, Parasite conquista quattro statuette. E a stupire non è solo la percentuale di realizzazione - il 66,6% - ma soprattutto il fatto di essere andato a segno lì dove il risultato pesa maggiormente: come miglior film internazionale (scontato, d'altronde), nella sceneggiatura originale, e ancora di più nella migliore regia e come miglior film.

Primo film in lingua non inglese - e quindi coi sottotitoli - della storia a portare a casa il massimo riconoscimento; primo a vincere come miglior film e miglior film straniero o internazionale, come si chiama adesso; e quello che è riuscito a ricomporre l'accoppiata miglior film - miglior regia che mancava dal 2012, ai tempi di The Artist (che sì, era francese, ma anche muto. E - cosa ancora più importante - ambientato a Hollywood).

Con buona pace dell'umiltà un po' studiata ma al tempo stesso molto sincera con la quale Bong Joon-ho, pochi giorni fa, andava dichiarando che le nomination cui teneva di più eran quelle per il montaggio e la scenografia.

L'impresa di Bong e di Parasite agli Oscar 2020 è ancora più notevole se si pensa che, fino a ieri, il grande favorito era 1917, una vera e propria corazzata cinematografica, forte di tutto quello che solitamente l'Academy non solo ama ma quasi venera, e che arrivava alla Notte degli Oscar con la sicurezza spavalda del Golden Globe, del BAFTA, del DGA Award e del PGA Award che aveva messo in saccoccia fino a questo momento. E invece, ecco che il film di Sam Mendes si è dovuto fare da parte, e accontentarsi - possiamo proprio dirlo - del premio andato alla fotografia di Roger Deakins e ai tue "tecnici" per gli effetti visivi e il montaggio sonoro.

Per gli altri, briciole o poco più, in linea con una politica recente dell'Academy che cerca di atomizzare più che concentrare i premi su un unico titolo: due statuette a Joker (quella scontata per il miglior attore, andata a Joaquin Phoenix e quella per la miglior colonna sonora, andata a Hildur Guðnadóttir), due per C'era una volta a... Hollywood (Brad Pitt e scenografia), due tecniche per Le Mans '66 - La grande sfida (montaggio e sonoro), una per Jojo Rabbit (sceneggiatura non originale), Piccole donne (costumi), Storia di un matrimonio (Laura Dern miglior attrice non protagonista). E così via.

Da sottolineare, qui, che la compositrice islandese di Joker è la prima donna a vincere nella categoria, e che Brad Pitt porta a casa un Oscar per la prima volta nella sua carriera. È il secondo, invece, quello vinto da Renée Zellweger come miglior attrice per Judy, a sedici anni da quello ottenuto per Ritorno a Cold Mountain. Ed è stato bello che l'attrice abbia voluto ricordare che la donna che interpreta nel film, la leggendaria Judy Garland, l'Oscar non lo vinse mai.