Oscar 2022, I segni del cuore - CODA: di cosa parla il film e tutti i record di un Oscar storico

News Cinema

Non è stato solo battendo candidati ben più blasonati che CODA, il film diretto da Sian Heder, a prescindere dal giudizio artistico che si può avere di lui, ha fatto la storia vincendo il premio Oscar 2022 come miglior film. Tanto per cominciare è il primo film di uno streamer a vincere la statuetta più importante, ma non solo.

Ha vinto il premio Oscar 2022 per il miglior film il film che i bookmaker avevano predetto (più o meno, perché era secondo dopo Il potere del cane, e tradizione voglia che vinca il secondo miglior piazzato)

Ha vinto il premio Oscar 2022 per il miglior film un film targato Apple TV+, che in buona parte del mondo è arrivato solo in streaming e in home video.

Ha vinto il premio Oscar 2022 per il miglior film il remake del film francese La famiglia Belier, diretto nel 2014 da Eric Lartigau.

Ha vinto il premio Oscar 2022 per il miglior film I Segni del cuore - Coda, ed è una vittoria che, se lascia perplessi dal punto di vista "artistico", fa la storia per vari motivi.

Di cosa parla I segni del cuore - CODA

Il film racconta la storia di Ruby (Emilia Jones), una ragazza di diciassette anni che è l'unica persona udente della sua famiglia, e che cerca il coraggio di trovare la sua strada nel mondo. Al mattino, prima di andare a scuola, Ruby aiuta i suoi genitori (Marlee Matlin e Troy Kotsur) e suo fratello (Daniel Durant) sul peschereccio di famiglia. Ma da quando è entrata a far parte del coro della scuola, ha scoperto di avere una forte attrazione per il canto, e il suo maestro Bernardo (Eugenio Derbez), la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro.

Ruby si troverà così davanti a un bivio: abbandonare la famiglia per inseguire il suo più grande sogno, o continuare a stare con loro ed aiutarli.

I segni del cuore - CODA: il trailer

I segni del cuore - CODA: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I record di I segni del cuore - CODA

I segni del cuore - Coda è il primo film di uno streamer, in questo caso AppleTV+, a vincere l'Oscar per il miglior film

è il primo film di uno streamer, in questo caso AppleTV+, a vincere l'Oscar per il miglior film Il film diretto da Sian Heder è il primo film il terzo film diretto da una donna a vincere il premio Oscar dopo The Hurt Locker di Kathryn Bigelow e Nomadland di Chloè Zhao.

è il primo film il terzo film diretto da una donna a vincere il premio Oscar dopo di Kathryn Bigelow e di Chloè Zhao. È il primo film presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival a vincere il premio come miglior film (era il 15esimo ad ottenere la candidatura)

È il primo film a vincere il premio più importante partendo con meno di quattro candidature complessive dai tempi di Grand Hotel nel 1932.

nel 1932. È il primo film a vincere l'Oscar con un cast formato per la maggior parte da persone non udenti.

Troy Kotsur , che interpreta il ruolo del padre, è il secondo attore non udente della storia a vincere l'Oscar dopo Marlee Matlin , che qui interpreta sua moglie e che lo vinse nel 1987 per Figli di un dio minore.

Oltre all'Oscar 2022 come miglior film, quello diretto da Sian Heder ha anche conquistato: