Gli attori di Hollywood si uniscono allo sciopero degli sceneggiatori: trattative fallite

Confermato poco fa il nulla di fatto nelle trattative con gli Studios, il sindacato degli attori americani entra in sciopero al fianco degli sceneggiatori. E' la prima volta dal 1960 che entrambe le categorie sono in agitazione.

La frittata è fatta: gli attori americani, anche se non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale, entreranno in sciopero dopo il fallimento delle trattative tra il sindacato di categoria presieduto da Fran Drescher, SAG-AFTRA, e i rappresentanti degli Studios. Gli attori si uniranno così ai picchetti degli sceneggiatori, che sono già in sciopero da un po'. La notizia è clamorosa perché è dal 1960 che entrambe le categorie non entravano in agitazione. Fran Drescher, come riportato da molti siti americani, ha dichiarato dopo il fallimento delle trattative nella mattina di giovedì 13:

SAG-AFTRA ha negoziato in buona fede ed era ansioso di raggiungere un accordo che rispondesse in modo soddisfacente alle richieste degli attori, ma la risposta dell'AMTPT alle proposte più importanti del sindacato sono state umilianti e non rispettose del nostro enorme contributo a questa industria. Le società di produzione hanno rifiutato di impegnarsi in modo significativo su alcuni temi e su altri ci hanno completamente boicottato. Finché non saranno disposti a negoziare seriamente, non possiamo neppure iniziare ad accordarci.

Chi rappresenta lo Screen Actors Guild, le sue richieste e cosa succederà

Al sindacato degli attori americani aderiscono 160.000 membri, incluse molte delle principali star hollywoodiane. Le richieste erano quelle di una maggiore equità nei compensi e nella divisione delle percentuali degli incassi e di una tutela dalla "concorrenza" dell'Intelligenza Artificiale, con la garanzia che la loro immagine non potesse essere ricreata dalla tecnologia. Tra gli aderenti sicuri allo sciopero, che parteciperanno ai picchettaggi, ci sono Meryl Streep, Mark Ruffalo e Jennifer Lawrence, mentre ad esempio Kim Kardashian ha suscitato l'indignazione generale violando i picchetti degli sceneggiatori per recarsi sul set di American Horror Story di Ryan Murphy. Quello che è certo è che lo sciopero degli attori riguarderà non solo le riprese di nuovi film, ma anche la promozione dei film in uscita, anche durante i festival, e questo ovviamente preoccupa non poco l'intera filiera dell'industria. Staremo a vedere gli sviluppi di questa situazione.