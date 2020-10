Girl: Bella Thorne nel trailer del revenge movie dà la caccia a Mickey Rourke armata di ascia

News Cinema

Nel trailer di Girl, Bella Thorne dà la caccia ai cattivi che le hanno ucciso il padre armata di accetta e tra i suoi obiettivi c'è anche Mickey Rourke.

Non conoscevamo l'esistenza di questo revenge movie, Girl, che dopo aver visto il trailer e il cast si candida immediatamente come scult movie dell'anno. Interpretato da Bella Thorne, Chad Faust e Mickey Rourke (senza trucco) è l'opera prima dell'attore canadese Faust, la cui quarta protagonista, vista la ricorrenza non solo simbolica nelle scene del trailer, è l'ascia con cui il personaggio di Thorne dà la caccia ai torturatori e assassini del padre.

Ma veniamo appunto alla trama:

Una giovane donna (chiamata solo girl, ragazza) torna nella sua cittadina natale per vendicarsi del padre violento, per scoprire che qualcuno l'ha assassinato il giorno prima. Mentre cerca delle risposte, si trova presto alla mercé di un sinistro sceriffo (Rourke) e scopre un'eredità famigliare più inquietante di quanto avrebbe mai immaginato.

Bella Thorne e le sue foto sexy su OnlyFans saranno argomento di un documentario Leggi anche

Nel cast di Girl oltre a Bella Thorne, Mickey Rourke e Chad Faust, ci sono anche Glenn Gould, Lanette Ware ed Elizabeth Saunders. In America lo vedranno il 20 novembre al cinema e il 24 on demand.