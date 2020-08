Bella Thorne e le sue foto sexy su OnlyFans saranno argomento di un documentario

News Cinema

L'esperienza di Bella Thorne sulla piattaforma a pagamento OnlyFans, dove le celebrity si mettono a volte a nudo, diventerà oggetto di un documentario diretto da Sean Baker.

Bella Thorne ha un ottimo rapporto con la propria e l'altrui sessualità. L'ex ragazzina Disney che ricordiamo in Amityville - Il risveglio e soprattutto nel celeberrimo Il sole a mezzanotte, non solo ha diretto il corto a luci rosse Her & Him per Pornhub, ma ha postato su OnlyFans una serie di sue foto molto sexy. Ebbene, l'esperienza dell'attrice con la piattaforma di condivisione di contenuti a pagamento sarà al centro di un documentario, che avrà come regista Sean Baker, che ha diretto Un sogno chiamato Florida.

E’ stata la Thorne a volere Baker a ogni costo, dichiarando di riconoscersi nella sensibilità artistica del filmmaker, e in molti si sono domandati cosa avrebbe fatto costui dopo il bellissimo film indipendente per cui Willem Dafoe è stato candidato all'Oscar. Ecco la risposta, e visto che la splendida e spregiudicata Bella guadagna dollari a palate proprio grazie a OnlyFans, è possibile che la carriera del regista faccia un sorprendente balzo in avanti.

In un'intervista abbastanza recente, Bella Thorne ha dichiarato che chi la segue su OnlyFans deve pagare 20 dollari al mese. Subito dopo è stata diffusa la notizia che, visto il numero altissimo di follower, il suo introito mensile è di circa 1 milione di dollari, il che la rende una celebrity a pieno titolo. Per questo il doc che la riguarda si annuncia particolarmente interessante.