Giffoni 2024, oggi la premiazione dei film in concorso: Gli ospiti e il programma del 28 luglio

L'ultima giornata della 54esima edizion del festival del cinema per ragazzi potrà contare sulla presenza di Valeria Golino, il cast de L'arte della gioia e tanti altri: ecco cosa succederà.

Volge al termine la 54esima edizion del Giffoni Film Festival ma l'ultima giornata riserverà ancora qualche sorpresa per gli oltre cinquemila giovani che negli ultimi dieci giorni hanno affollato la Cittadella del cinema della cittadina in provincia di Salerno. La serie L'arte della gioia, tratta dal celebre romanzo di Goliarda Sapienza e diretta da Valeria Golino, chiuderà questa edizione. La regista sarà presente insieme al cast per presentare la serie (uscita già al cinema e che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW). Momento importantissimo della giornata sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori dei film in concorso nelle varie categorie alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, ma prima i partecipanti potranno incontare altri prestigiosi ospiti.

'L'arte della gioia' a Giffoni

La serie diretta da Valeria Golino racconta la storia della spregiudicata e appassionata Modesta pronta a tutto pur di conquistare la sua felicità e sfuggire alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata. Sarà la regista a presentarla ai giurati del Giffoni Film Festival, insieme ai talentuosi giovani protagonisti della serie: Tecla Insolia, giovane attrice e cantante che ha interpretato Nada nel film di Costanza Quatriglio La bambina che non voleva cantare, protagonista anche della serie RaiPlay 5 minuti prima; Alma Noce, già protagonista del film La ragazza ha volato di Wilma Labate e nel cast di Brado diretta da Kim Rossi Stuart; e Giuseppe Spata, attore che ha recitato nella serie tv Tutta colpa di Freud e nella serie Rai Fiori sopra l’inferno - I Casi di Teresa Battaglia, nonchè presente nella nuova stagione de I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente.

Gli altri ospiti dell'ultima giornata

Anche nell’ultima giornata di festival i 5mila ragazzi avranno l'opportunità di incontrare tante personalità eccellenti nei più disparati campi. Arrivano a Giffoni: il compositore e direttore d’orchestra Vince Tempera per un workshop; il giovane creator e divulgatore Edoardo Prati; il regista Felice Ceparano per la presentazione del documentario L’Eccidio di Acerra. Chiude il festival De Core Podcast, il podcast di Danilo Da Fiumicino e Alessandro Pieravanti prodotto da Dopcast, con una puntata speciale davanti al pubblico di Giffoni con ospite il cantante Michele Bravi.