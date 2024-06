Giffoni 2024, i primi talent ospiti: Margherita Vicario, Marco D'Amore, Lino Guanciale e tanti altri

News Cinema

La 54esima edizione del Giffoni Film Festival dal 19 al 28 luglio: ecco le prime star che incontreranno i giovani giurati della manifestazione.

Anche quest'anno i cinquemila giovani giurati del Giffoni Film Festival provenienti da tutto il mondo potranno incontrare alcune delle star più luminose del panorama cinematografico e televisivo italiano e internazionale. Sono stati annunciati, infatti, i primi ospiti che dal 19 al 28 luglio calcheranno il carpet del festival più amato dai ragazzi. Ecco chi sono.

Giffoni Film Festival: I primi ospiti della 54esima edizione

Era stato già annunciato che uno degli eventi di apertura del festival sarà l'anteprima della seconda stagione di Tutto chiede salvezza, il 19 luglio. Adesso scopriamo che a incontrare i juror, sabato 20 luglio, ci sarà Cristiana Dell'Anna, attrice versatile che abbiamo conosciuto soprattutto grazie al ruolo di Patrizia in Gomorra: La serie e poi visto anche in Qui rido io di Mario Martone, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e tanti altri progetti. L'energia di Margherita Vicario arriva invece a Giffoni il 21 luglio: cantautrice, attrice e regista con Gloria!, la sua folgorante opera prima, racconta la storia di un gruppo di ragazze di fine Settecento che, grazie alla loro forza, ma soprattutto alla passione per la musica, riescono a realizzare i loro sogni. Sempre il 21 luglio, la star di Mare Fuori e Un Professore Domenico Cuomo incontrerà i giffoner per raccontarsi senza filtri.

Il 23 luglio sono protagoniste a Giffoni la simpatia e l'irriverenza di Michela Giraud. Una delle più popolari stand up comedian italiane, ha recentemente diretto la sua opera prima, Flaminia, che racconta la storia di due sorelle di Roma Nord molto diverse tra loro: Flaminia, interpretata dalla stessa Giraud, e Ludovica, una ragazza nello spettro autistico. Nella stessa giornata arriva a Giffoni, per la prima volta, Lino Guanciale: amatissimo volto della fiction italiana, che fa incursioni anche a teatro e al cinema, attualmente è impeegnato nelle riprese della terza stagione de Il Commissario Ricciardi.

Sarà un ritorno, invece, per Marco D'Amore: il 24 luglio ripercorrerà con i ragazzi la sua storia artistica con l’autenticità e la spontaneità che da sempre lo contraddistinguono. Al cinema, pochi mesi fa, l’abbiamo ritrovato nel suo Caracas con Francesco Ghiaccio e Toni Servillo. Il 25 luglio, invece, sarà la volta di Lea Gavino, attrice conosciuta dal pubblico più giovane soprattutto per il ruolo di Viola in SKAM: Italia e vista di recente anche film Una storia nera di Leonardo D’Agostino. Romana Maggiora Vergano, star rivelazione di C'è ancora domani di Paola Cortellesi, incontrerà il pubblico il 26 luglio. Nello stesso giorno ci sarà anche il regista Giacomo Abbruzzese, molto apprezzato grazie al suo film d'esordio Disco boy, che a Berlino si è aggiudicato L'Orso d’argento per il Miglior Contributo Artistico.

Continuate a seguirci perché vi aggiorneremo costantemente sul programma, gli ospiti e tutte le novità della 54esima edizione del Giffoni Film Festival.