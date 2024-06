Tutto chiede salvezza: La seconda stagione in anteprima al Giffoni Film Festival

News Serie TV

Il 19 luglio la proiezione speciale del primo episodio di Tutto chiede salvezza 2 inaugurerà la 54esima edizione del famoso festival del cinema per ragazzi: ospiti anche i protagonisti Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer.

La 54esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio come di consueto nella cittadina del salernitano, si aprirà con un evento speciale e sicuramente molto atteso dai giovani giurati della manifestazione. Al centro della giornata inaugurale, infatti, ci sarà il primo episodio della seconda stagione di Tutto chiede salvezza, l'acclamata serie Netflix prodotta da Picomedia e basata sul romanzo di Daniele Mencarelli.

Al Giffoni torna Tutto chiede salvezza

Proprio a Giffoni, nel 2022, Tutto chiede salvezza venne mostrata in anteprima ai giovani giurati. Nel 2023, poi, il protagonista Federico Cesari era tornato al festival mentre si apprestava a girare la seconda stagione. Da allora la serie ha fatto tanta strada essendo acclamata dalla critica e meritandosi il rinnovo per un secondo capitolo da parte di Netflix (che però ancora non ha una data d'uscita sulla piattaforma). I juror quest'anno avranno l'opportunità di esplorare i nuovi capitoli della vita di Daniele (Cesari), immergendosi in una narrazione intensa e avvincente che scandaglia la complessità dell’animo umano, alla ricerca di salvezza. A raccontarsi e raccontare quanto nei prossimi mesi vedremo sul noto servizio di streaming saranno il regista Francesco Bruni, lo sceneggiatore Daniele Mencarelli, insieme ai protagonisti Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer , quest'ultima new entry nel cast dei prossimi episodi.

Le anticipazioni della seconda stagione

La storia di Tutto chiede salvezza, nella seconda stagione, riparte da un salto temporale di due anni. Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Oltre a tutti i protagonisti conosciuti nella prima stagione, nel nuovo capitolo ci saranno diverse new entry: non solo Drusilla Foer (nel ruolo di Matilde), la star di Mare Fuori Valentina Romani (che sarà Angelica), Vittorio Viviani (nei panni di Armando), a cui si aggiungono Samuel Di Napoli (nel ruolo di Rachid) e Marco Todisco (nel ruolo di Paolo).