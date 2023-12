George Clooney finge di parlare con Babbo Natale per placare i figli

News Cinema

George Clooney, di nuovo alla regia per The Boys in the Boat, ha raccontato a People quale stratagemma usi per placare i figli quando si comportano male. Chiama direttamente Babbo Natale. Non si diventa attori per niente.

Difficilmente un'uscita di George Clooney manca di un gusto umoristico, anche quando la star in questo periodo è impegnata nella promozione del suo nuovo lavoro solo da regista, The Boys in the Boat, nei cinema americani da Natale. Questa volta George ha spiegato, in tema di festività, come usa la figura di Babbo Natale per tenere a bada i suoi due pestiferi gemelli, che ora hanno sei anni. Basta una telefonata...

Babbo Natale chiama al telefono George Clooney e per i gemelli son guai

L'ultima fatica di George Clooney è la regia di The Boys in the Boat, storia vera della squadra di canottaggio dell'Università di Washington, che in tempi di Grande Depressione sconfisse alle Olimpiadi di Berlino i favoriti tedeschi, sotto gli occhi di Adolf Hitler. Promuovendo la sua ricostruzione storica, film civile con fede verso la tenacia dei singoli e i valori americani, Clooney ha avuto tempo sul red carpet per rispondere al reporter di People, che gli domandava come viva le Feste con i suoi figli. George è diventato papà molto tardi, con sua moglie Amal Alamuddin, dei gemelli Ella e Alexander, che ora hanno sei anni. Babbo Natale è sempre un ottimo metodo per controllare i momenti di... entusiasmo eccessivo.

Babbo Natale conta ancora moltissimo per loro, il che è un grande aiuto, perché quando i miei figli si comportano male per esempio a luglio, arriva una telefonata da Papà Natale. [...] E io faccio: "Ehi Babbo, come butta?" E lui: "Tutto bene qui, come va coi bambini?" E io: "Eh beh, non saprei. Bambini, come vi state comportando?" Loro piangono e io me la cavo. [...] Ho persino proprio un amico in rubrica col nome di "Babbo Natale"!