George Clooney: "Dicono che faccio sempre me stesso? Non me ne frega un c-"

Tra poco in Jay Kelly di Noah Baumbach, dove interpreta una star cinematografica sessantenne che riflette sulla sua vita, George Clooney ha una risposta stremata per i critici che lo ritengono poco versatile. Una risposta non diplomatica.

Lo vedremo tra poco al Festival di Venezia nei panni di un attore che riflette su vita e carriera in Jay Kelly di Noah Baumbach, così George Clooney si trova inevitabilmente a fare un assai più rapido esame di sé stesso, intervistato da Vanity Fair. Oscar come migliore non protagonista per Syriana, di nuovo Oscar come produttore di Argo, a 64 anni Clooney è uno degli artisti più versatili di Hollywood, però alcune voci critiche non gli risparmiano frecciatine su una certa pigrizia nell'interpretare sempre lo stesso tipo di personaggio, sostanzialmente se stesso. Non è per niente d'accordo. Leggi anche George Clooney chiude con le commedie romantiche: "Non mi metto a competere con i venticinquenni"

George Clooney sulla sua carriera: "Hai mai provato a interpretare te stesso? È dura"

Nove regie di lungometraggi, senza contare un paio di serie. Ruoli sin dagli anni Ottanta, anche se l'esplosione non c'è stata sino al suo dr. Doug Ross in E. R. - Medici in prima linea (dal 1994), dando inizio a uno status di star giunto fino all'imminente Jay Kelly. Non si può dire che George Clooney sia mai stato con le mani in mano, né che si ami così tanto da costruirsi monumenti: non sempre da regista inserisce sé stesso nel cast. In definitiva, per quanto esistano simpatie e antipatie anche presso la critica specializzata, non gli si può rimproverare pigrizia. Sicuramente lo diverte interpretare un certo tipo di parte in commedie scanzonate (anche se con quelle romantiche ha chiuso, per raggiunti limiti d'età, come ha detto)... ma è davvero poco versatile? Questa volta il sornione George non la prende con filosofia, ma anzi diventa piuttosto deciso quando l'intervistatore di Vanity Fair sfodera questa critica.

La gente dice che faccio sempre me stesso? Non me ne frega un cazzo. Non ci sono molti uomini nella mia fascia d'età ai quali sia concesso fare sia commedie spudorate come Fratello dove sei? e poi Michael Clayton o Syriana. Se questo significa che faccio sempre me stesso, non me ne frega un cazzo. [Come dice il mio personaggio in Jay Kelly], "Hai mai provato a interpretare te stesso? È difficile!" [...]

Sono stato benedetto dal non avere avuto un successo esagerato in mille direzioni. Non avevo nemmeno successo, almeno quel successo che può accercarti, finché non ho compiuto 33 anni. A quel punto stavo già lavorando da 12. Avevo capito bene come tutto fosse effimero e quanto poco dipendesse da te, a dirla tutta.