Gears of War - Jon Spaihts sarà lo sceneggiatore dell'adattamento live action per Netflix

Gears of War, adattamento live action dell'omonima saga videoludica, ha trovato il suo sceneggiatore, Jon Spaihts - già autore di Dune di Denis Villeneuve. Scopriamo dunque i primi dettagli del lungometraggio.

Lo scorso anno, Netflix ha firmato un accordo con The Coalition per la realizzazione di un lungometraggio live action e di una seria animata per adulti tratti dal videogioco Gears of War. In queste ore, il progetto ha trovato il suo sceneggiatore, Jon Spaihts.

Gears of War - Jon Spaihts commenta il suo coinvolgimento nel live action

A confermare la notizia è stato lo stesso Spaiths, che si è detto entusiasta di poter collaborare alla realizzazione della versione live action di uno dei videogiochi più apprezzati di sempre:

Gears of War è uno dei più grandiosi videogiochi action di sempre, con personaggi ben caratterizzati, un mondo disegnato in modo meraviglioso ed un sistema di combattimento che mostra ai giocatori la lealtà della guerra e l'importanza di sostenere i membri della propria squadra. Ha un impianto cinematografico e sono elettrizzato dall'avere l'opportunità di aiutare a realizzare questo progetto.

Jon Spaihts è un creatore esperto di mondi sci-fi e di epopee fantascientifiche, dal momento che ha scritto la sceneggiatura di numerosi film del genere - Prometheus di Ridley Scott, Passengers, Doctor Strange e i due capitoli della saga Dune di Denis Villeneuve. Doti fondamentali per occuparsi dell'adattamento live action di Gears of War, come sottolineato da alcuni rappresentanti di The Coalition - casa sviluppatrice del videogioco:

Siamo entusiasti di poter collaborare con Jon e il team di Netflix per portare in "vita" Gears of War. Jon è un narratore esperto, con un talento incredibile nel creare universi epici ed fantascientifici. Ama realmente Gears of War e non avremmo potuto chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan.

Al momento non è chiaro se il film seguirà la trama della saga videoludica o se si prenderà qualche libertà. Al centro della storia raccontata nel videogioco troviamo un mondo post-apocalittico, abitato da un'umanità sull'orlo del collasso che si è divisa in fazioni. Delta Squad, team guidato dal sergente Marcus Fenix, avrà quindi il compito di provare a salvare ciò che resta del pianeta Terra. Il cast del lungometraggio non è stato ancora rivelato, anche se nei mesi scorsi Dave Bautista ha cominciato una "campagna promozionale" per essere scritturato nel ruolo del protagonista, Marcus Fenix. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, in attesa dell'annuncio di una data d'uscita - che avverrà, ovviamente, su Netflix.