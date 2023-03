From Black: evocare il Male per rivedere un figlio - Guarda il trailer del film horror

News Cinema

Scritto e diretto da Thomas Marchese, questo horror interpretato da Anna Camp arriverà negli Stati Uniti in streaming sulla piattaforma specializzata Shudder il 28 aprile. Questo è il trailer ufficiale originale di From Black.

Con alle spalle un paio di corti (Innocent e Road to Hope) di discreto successo, e dopo l'esordio di Fallen, arrivato nel 2017, il regista americano Thomas Marchese sta per debuttare negli USA in streaming su Shudder con un film horror intitolato From Black, il cui trailer potrebbe indicare qualcosa di interessante.

Scritto dallo stesso Marchese assieme a Jessub Flower, il film racconta la storia di una madre ossessionata dalla sparizione misteriosa del figlio, avvenuta cinque anni prima. Dopo aver provato in tutti i modi di sapere qualcosa sul destino del bambino, ricorre alla ultima e definitiva e pericolosa possibilità a sua disposzione, accettando di prende parte a un oscuro rituale che le potrebbe permettere di rivederlo e, magari, di riabbracciarlo. Essendo From Black un horror, sappiamo giù tutti che quello che potrà andare storto, in questa vicenda, lo farà.

From Black vede protagonista Anna Camp, affiancata da Jennifer Lafleur, John Ales, Travis Hammer e Richie Montgomery.

