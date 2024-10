Fratello Sole, Sorella Luna: torna al cinema il film di Franco Zeffirelli in versione restaurata e parlata in inglese

News Cinema

Nel giorno di San Francesco D'Assisi conquista le sale italiane Fratello Sole, Sorella Luna, in una versione restaurata in 4k e in lingua inglese. Vi raccontiamo qualcosa sul film di Franco Zeffirelli uscito nel 1973 e incentrato su un personaggio del Medioevo non così lontano dalla contestazione hippie.

Domani, 4 ottobre, si celebra il giorno di San Francesco D'Assisi e, in onore del religioso e poeta vissuto tra il 12° e 13° secolo, torna nelle sale Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli. Distribuito da FILMCLUB Distribuzione e Minerva Pictures, col sostegno della Fondazione Ente dello Spettacolo, il film riesce in una nuovissima versione restaurata in 4K.

Vincitore di un David di Donatello per la regia e candidato agli Oscar per la migliore scenografia, Fratello Sole, Sorella Luna è uscito nel 1972 prima in Italia e poi negli Stati Uniti. Costato circa 3 milioni di dollari, è stato girato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sui Piani di Castelluccio di Norcia, nell'Abbazia di Sant'Antimo a Castelnuovo dell'Abate, a San Gimignano, a Montalcino e a Gubbio. Ricordiamo il film anche per gli splendidi costumi di Danilo Donati e per la colonna sonora di Riz Ortolani, di cui 3 canzoni sono state cantate da Claudio Baglioni.

Fratello Sole, Sorella Luna: trama, temi e cast

Liberamente ispirato alla vita di San Francesco D'Assisi, Fratello Sole, Sorella Luna si sofferma sui 10 anni che intercorrono fra la partenza di Francesco, al secolo Giovanni di Pietro di Bernardone, per la guerra contro Perugia e l'incontro con il Papa Innocenzo III. Oltre a essere un'esaltazione della bellezza della natura, il film è una riflessione sulla spiritualità, una spiritualità cristiana lontanissima dalla chiesa dell'epoca, sedotta dalle ricchezze e dalla brama di potere.

Molti hanno scritto che il San Francesco raccontato da Franco Zeffirelli, che crea una piccola comunità che vive in povertà aiuta come può i meno fortunati, somiglia al protagonista di Jesus Christ Superstar (1973) e ricorda moltissimo i personaggi di Hair (1979) e che quindi è una specie di hippie che rappresenta la contestazione giovanile dei tardi anni '60 e dei primissimi '70. L'osservazione è pertinente, perché Francesco si oppone alla ricchezza nelle mani di pochi, alle ingiustizie sociali e rivendica, con umiltà ma con grande carisma, la necessità di un ritorno al Vangelo.

In Fratello Sole, Sorella Luna ha recitato un pool straordinario di attori. Accanto al protagonista Graham Faulkner, troviamo Judi Bowker (Chiara), Leigh Lawson (Bernardo), Kenneth Cranham (Paolo), Valentina Cortese (Pica), Adolfo Celi (console), Alec Guinness (Innocenzo III), Lee Montague (Pietro di Bernardone).

Fratello Sole, Sorella Luna: la versione restaurata e il trailer

La versione restaurata di Fratello Sole, Sorella Luna è qualcosa di completamente inedito per il pubblico italiano. Si tratta innanzitutto di un restauro in 4k - realizzato da Paramount Pictures presso l'Immagine Ritrovata di Bologna, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e del Ministero della Cultura - del montaggio internazionale, che sarà proposto in versione originale sottotitolata in italiano. Il film che troverete in sala ha una qualità visiva incredibile, rende giustizia alla poetica di Franco Zeffirelli e offre un'esperienza immersiva sia agli appassionati del film che a quanti lo vedranno per la prima volta. Per capire di cosa stiamo parlando è sufficiente guardare il bellissimo trailer.

Fratello Sole, sorella Luna: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K (2024) - HD

Qualche curiosità su Fratello Sole, Sorella Luna e i film italiani su San Francesco

Nella sua autobiografia, Franco Zeffirelli ha scritto che i quattro ruoli più importanti erano stati offerti ai Beatles , che però declinarono l’offerta perché già impegnati in altro. Il regista fece inoltre un provino ad Al Pacino, scartandolo perché troppo teatrale.

Il cinema ha raccontato molto spesso Francesco D'Assisi. Il primo film è addirittura in bianco e nero e muto: si tratta de Il Poverello d'Assisi di Enrico Guazzoni. Segue, nel 1918, Frate Sole, sempre muto e sempre in bianco e nero, e diretto da Ugo Falena. Nel 1927 Giulio Cesare Antamoro dirige Frate Francesco. Limitandoci all'Italia, segnaliamo Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini (1950), con Nazario Gerardi nella parte di Francesco e, nel ruolo di Nicolaio, Aldo Fabrizi. Nel 1996 Liliana Cavani dirige il suo primo film su San Francesco, che si intitola semplicemente Francesco D'Assisi, è prodotto dalla Rai e va in onda in due puntate. Nei panni del Poverello c'è Lou Castel. La regista dedica al santo un altro lungometraggio e una miniserie. Il primo è Francesco, che esce nel 1998 e ha il suo interprete principale in Mickey Rourke. La serie va in onda nel 2014 e si intitola Francesco. Nel cast ci sono Mateusz Kosciukiewicz, Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni. A rendere protagonista di un film su Francesco D'Assisi sono stati infine Michele Soavi e Fabrizio Costa, che hanno diretto rispettivamente Francesco (2002) e Chiara e Francesco (2007). In uno il santo aveva il volto di Raoul Bova, nell’altro di Ettore Bassi.