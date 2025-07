Frankenstein: la prima favolosa foto di Jacob Elordi nei panni del mostro del film di Guillermo del Toro

News Cinema

Finalmente possiamo vedere Jacob Elordi nel ruolo del mostro del Frankenstein di Guillermo del Toro tratto dal romanzo di Mary Shelley e con protagonista Oscar Isaac. È arrivata, grazie a Vanity Fair, una bellissima foto del personaggio.

Grazie a Vanity Fair oggi possiamo ammirare la prima fotografia di Jacob Elordi nei panni del mostro del Frankenstein di Guillermo del Toro. "Ma come?" - obietterà qualcuno - "ma del film non era uscito il trailer, in cui apparivano tutti i personaggi 'in movimento'?". Certo che è uscito il trailer, ma il mostro si intravedeva, o meglio si vedeva la sua sagoma con mantello e cappuccio. Per questo stiamo dando questa notizia. Oltretutto l'espressione della creatura è piuttosto inquietante, in linea con la cupezza delle immagini promozionali e con quanto si legge nelle didascalie, e cioè "Solo i mostri giocano a fare Dio". Ma non finisce qui, perché nell'articolo di Vanity ci sono altre foto, che ci mostrano gli altri personaggi dell'horror gotico. A proposito di horror, siamo certi che Frankenstein sia così spaventoso? Nei film di Guillermo del Toro non c'è sempre un barlume di umanità anche nel più malvagio e raccapricciante degli esseri? A questo proposito il regista ha spiegato tempo fa:

Una persona l'altro giorno mi ha chiesto: ci saranno scene che faranno molta paura? Per la prima volta ho realizzato che per me è una storia che tocca il cuore. Estremamente personale. Mi pongo domande sull'essere padre, sull'essere figlio... non sto facendo un horror, assolutamente no. Non ci sto nemmeno provando.

Frankenstein uscirà a novembre e segna la seconda collaborazione di Guillermo del Toro con Netflix dopo il Pinocchio in stop-motion, che ha vinto l'Oscar per il miglior film di animazione. Ricordiamo che nel cast del film, accanto al protagonista Oscar Isaac, ci sono anche Mia Goth, Ralph Ineson, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen e Charles Dance.

Insieme alla prima immagine di Jacob Elordi nei panni della creatura portata in vita dal Dottor Victor Frankenstein, Vanity Fair, come già detto, fa sfoggio di altri bellissimi scatti del film. Vediamo per esempio Mia Goth, che impersona Elizabeth, promessa sposa del fratello di Victor. L'attrice ha un bellissimo costume azzurro e un ventaglio dello stesso colore. Ci sono poi un giovane Victor con sua madre Claire Frankenstein e con suo padre: il severo Leopold Frankenstein (Charles Dance). Possiamo infine osservare Christoph Waltz nei panni del mercante d'armi Harlander e Felix Kammerer nel ruolo di William, fratello minore di Victor. Non mancano Guillermo del Toro e l'eremita cieco. Inutile dire, comunque, che la foto più bella è quella del mostro. Collider la commenta dicendo che il personaggio, dato il colorito verdognolo, ha qualcosa di una Tartaruga Ninja. Con tutto il rispetto per Leonardo, Raffaello & Co., il paragone non ci sembra molto calzante.