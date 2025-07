Francis Ford Coppola pronto a girare Glimpses of the Moon ma mancano i finanziamenti

News Cinema

Dopo il fallimento di Megalopolis, che ha pagato di tasca sua, Francis Ford Coppola sarebbe pronto a girare in Inghilterra il musical da Edith Wharton, Glimpses of the Moon ma al solito i problemi sono i soldi.

Ci risiamo. Dopo il fallimento del suo - a parer nostro straordinario - Megalopolis, l'inarrestabile 86enne maestro del cinema Francis Ford Coppola è pronto a tornare sul set per dirigere Glimpses of the Moon, un musical in stile anni Trenta, che chi ama i suoi film sperimentali ed ha amato Cotton Cub e Un sogno lungo un giorno non vede l'ora di vedere. Sembrava tutto pronto alla partenza in Inghilterra ma, ahimè, c'è al solito un grosso e assurdo problema: Coppola non trova i finanziamenti.

Francis Ford Coppola in crisi per i finanziamenti di Glimpses of the Moon

La notizia dello stallo di Glimpes of the Moon è stata data dallo stesso Coppola nel corso del podcast Tetragrammaton a cui ha confermato l'intenzione di girare il film, tratto da un romanzo di Edith Wharton (in Italia "Raggi di luna"), in Inghilterra, tuttavia, nonostante il budget modesto, ha rivelato che non riesce a trovare i soldi per realizzarlo e a quanto pare stavolta non ha intenzione o possibilità di metterceli di tasca sua, come aveva fatto per Megalopolis. Il film è scritto e pronto a essere girato e noi speriamo che di nuovo Coppola non debba mettere a rischio tutto per realizzarlo, ma di questi tempi, in cui non esistono più produttori illuminati, la cosa non ci stupirebbe. Nel corso della sua carriera Coppola ha rischiato più volte la bancarotta e ci è perfino finito, vi riassumiamo qua sotto le sue epiche e fallimentari imprese.

Tutte le imprese folli e fallimentari di Francis Ford Coppola

Dopo i grandi successi degli Anni Settanta, dagli anni '80 in poi la carriera di Francis Ford Coppola è stata costellata da una serie di significativi insuccessi economici, spesso derivanti dalla sua ambizione artistica e dal desiderio di mantenere il controllo creativo. Il primo di questi flop, e forse il più devastante, è stato Un sogno lungo un giorno (One from the Heart) del 1982. Prodotto con un budget di 26 milioni di dollari, ne incassò a malapena 700.000, portando alla quasi bancarotta la sua casa di produzione, American Zoetrope. Successivamente, Cotton Club (1984), con un budget di 58 milioni di dollari, ne raccolse solo 25.9 al botteghino, affossando ulteriormente le finanze del regista. Anche Tucker: Un uomo e il suo sogno (1988), nonostante le recensioni positive faticò a recuperare i costi, incassando circa 19.6 milioni di dollari a fronte di un budget considerevole. Più di recente, il suo progetto più personale, Megalopolis, realizzato con un budget stimato tra i 120 e i 136 milioni di dollari (finanziato da Coppola stesso vendendo parte dei suoi vigneti), ha avuto un'accoglienza tiepida, una distribuzione limitata e ha incassato 14.3 milioni di dollari a livello globale, segnando un altro significativo fallimento commerciale nella luminosa, ma finanziariamente travagliata, carriera del regista. Ovviamente il successo al box office non sempre è sinonimo di qualità così come il fiasco non è sinonimo di brutto film, ma sicuramente Coppola, spesso produttore in proprio dei suoi film, è uno dei cineasti che ha investito di più nei suoi sogni a rischio di perdere tutto.