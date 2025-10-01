Francis Ford Coppola ha visto Una battaglia dopo l'altra in un cinema di Roma e spiega perché vuole rivederlo

News Cinema

Appassionato dichiarato del cinema di Paul Thomas Anderson, Coppola racconta di aver visto Una battaglia dopo l'altra in un cinema di Roma, ma a causa dei suoi problemi di udito, di aver bisogno di una nuova visione.

Seguire su Instagram un maestro del cinema come Francis Ford Coppola è sempre interessante ed emozionante. Per i ricordi della sua carriera e dei suoi incontri che generosamente condivide e per l'attenzione che dimostra per il lavoro di altri colleghi. E ci coinvolge anche di più quello che ha scritto sulla sua visione di Una battaglia dietro l'altra di Paul Thomas Anderson, avvenuta, come per noi, in un cinema di Roma in cui il film è proiettato in versione originale. Cosa che però, per problemi personali, ha creato qualche problema all'anziano regista. Vi traduciamo cosa ha scritto in merito e siamo sicuri che in casa Warner potrebbero organizzargli una proiezione riservata, visto che Coppola ormai è di casa qua in Italia.

Francis Ford Coppola su Una battaglia dopo l'altra

"Qualche giorno fa sono andato in un cinema di Roma per vedere Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con un grosso pubblico. Il fatto che il mio udito non sia tanto buono e che i sottotitoli fossero in italiano ha reso l'esperienza difficoltosa. Sono un fan dei film unici di PTA, a partire naturalmente daBoogie Nights e uno dei miei preferiti di sempre, Ubriaco d'amore, assieme a Il filo nascosto, The Master e il recente Licorice Pizza. Una cosa che amo dei suoi film è che lui ti permette di farti la tua opinione, senza sminuire la sua. Come coi film di Kubrick, vorrei vedere questo una seconda volta... Adoro il fatto che fosse un action story ambientata in quello che sta accadendo realmente in America oggi, un thriller fittizio con un'ambientazione reale. Penso che una delle mie incomprensioni sia dovuta al personaggio di Sean Penn, Lockjaw, e di non aver capito esattamente chi fosse. Il suo nome bizzarro (NDR: significa trisma, ovvero una contrattura dei muscoli della mandibola che provoca difficoltà ad aprire la bocca) mi ha fatto pensare immediatamente al generale Buck Turdgidson (NDR. gioco di parole su turgid, enfatico, ampolloso) interpretato da George C. Scott, un tipo di militare ma di livello inferiore, in modo che potesse fare carriera, diventare colonnello e non il gran capo di tutte le questioni militari. Quello che ho pensato, dopo una visione col pubblico, è che per il modo in cui le cose stavano andando, ci fosse stata una pausa di 16 anni. Anche se ora so che è così, nelle visioni successive potrò godermelo di più, concentrandomi sui personaggi e tutte le memorabili performance di Leo, Sean, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Tony Goldwyn e Chase Infiniti. E' un film che voglio rivedere: il problema col mio udito sicuramente ha avuto un ruolo nella mia confusione su certi fatti, ma il film poi è emerso come la storia d'amore che è, tra un padre e a sua aunica figlia, e come potete immaginare per me è molto commovente".

Se abbiamo capito bene le perplessità di Coppola, che lui attribuisce al fatto di non aver sentito bene i dialoghi, si riferiscono al fatto di non aver capito se fossero passati effettivamente sedici anni tra l'inizio della storia e il suo proseguimento, confuso dal personaggio interpretato da Sean Penn. Ma ammiriamo la sua modestia e il desiderio di rivedere il film per apprezzarlo al meglio, come siamo certi che abbia in parte già fatto, perché Una battaglia dopo l'altra forse non è un film "facile", ma è sicuramente una delle vette della carriera di Paul Thomas Anderson, e, per quanto ci riguarda, del cinema contemporaneo.