FolleMente, Medaglia d'Oro al Boxoffice: il film è già stato visto al cinema da oltre 2.000.000 di spettatori!

A un mese esatto dal suo arrivo nei cinema, Follemente, la commedia all star di Paolo Genovese è saldamente al primo posto del botteghino come maggiore incasso del 2025, con oltre 14,5 milioni di euro.

Uscito nei nostri cinema il 20 febbraio scorso, FolleMente, il film di Paolo Genovese, festeggia il suo primo mese nelle sale superando ufficialmente i 2 milioni di spettatori, 2.008.208 per l'esattezza, secondi i dati ufficiali forniti da Cinetel.

La commedia, che vede nel suo cast alcuni degli attori più popolari del cinema italiano del momento, a cominciare dai due protagonisti principali, Edoardo Leo e Pilar Fogliati, rimane saldamente al primo post degli incassi da inizio 2025 con 14.604.876 euro e si piazza al quarto posto negli incassi della stagione 2024/2025, dietro solo a Mufasa: Il re leone (22.227.015 euro), Oceania 2 (21.291.553 euro), Cattivissimo Me 4 (17.699.130) e Diamanti (16.073.424 euro).





Come si può vedere da questi dati, a separare il film di Ferzan Ozpetek e quello di Paolo Genovese, ci sono poco meno di 1,5 milioni di euro. Se entro la fine del weekend in arrivo o al massimo quello successivo FolleMente dovesse riuscire a portarsi a casa questa cifra, diventerebbe il miglior incasso per un film italiano della stagione, davanti a Diamanti, Il ragazzo con i pantaloni rosa (9.912.375 euro), Io sono la fine del mondo (9.722.411 euro), e Io e te dobbiamo parlare (9.616.502 euro).

Il passo successivo, per Genovese, sarebbe quello di superare gli incassi di Perfetti sconosciuti, il suo film, attualmente di maggior successo di pubblico, che nella stagione 2016 totalizzò oltre 17milioni di euro al boxoffice. Un traguardo che sembra alla portata di FolleMente. Stiamo a vedere...

FolleMemente: la trama, il trailer e la nostra recensione del film di Paolo Genovese

La trama:

La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente? FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.

Il trailer ufficiale:

La nostra recensione del film:

Paolo Genovese sa che in un film la sceneggiatura è importantissima e uno dei punti di forza di FolleMente è la scrittura, con dialoghi scoppiettanti e spiritosi sui dilemmi dell’amore. Il regista si affida inoltre a una comicità di situazione che si sposa con il talento dei suoi attori. Parla di un primo appuntamento il film, e delle strategie che mettiamo in atto per non farci vedere come siamo veramente, e si interroga sulla possibilità che uomini e donne riescano davvero a comprendersi. Ci lascia con un po’ di amarezza, ma va bene così, perché questa è la vita. (Carola Proto - Comingsoon.it)

Follemente: leggi la nostra recensione completa del film.

Foto ©Maria Marin.