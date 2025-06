FolleMente, il primo appuntamento affollato di Pilar Fogliati su Disney+

News Cinema

Ultima commedia di Paolo Genovese, FolleMente dopo aver conquistato il cinema è in arrivo su Disney+ con tutte le personalità del caso.

Dopo il successo al cinema, FolleMente è disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 6 giugno 2025 raccontando una storia d’amore analizzata sotto ogni punto di vista. Protagonisti sono Lara, Piero e tutte le loro numerose personalità. Il cast, infatti, è corale ed è guidato da Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, accompagnati da una schiera spumeggiante di talenti nostrani. Ognuno di questi personaggi ha qualcosa da dire e non mancherà occasione di manifestare il proprio punto di vista. Diretto da Paolo Genovese, FolleMente offre uno scenario romantico, un classico primo appuntamento ma decisamente affollato.



FolleMente: Il Trailer Ufficiale del Film di Paolo Genovese - HD

FolleMente arriva su Disney+ con Pilar Fogliati e Edoardo Leo: trama, cast e curiosità

Lara invita Piero a casa sua per un primo appuntamento. Lei è una restauratrice di mobili reduce da una relazione turbolenta con un uomo sposato. Lui invece è un insegnante di liceo, padre di una ragazzina e fresco di divorzio. Entrambi hanno intenzione di rimettersi in gioco, ma le personalità all’interno della loro testa cercheranno in ogni modo di prendere il sopravvento nel corso della serata.

Piero, ad esempio, è guidato dal Professore razionale, da Romeo che come suggerisce il nome è un inguaribile romantico, Eros che invece si lascia guidare dalla passione e Valium che invece affronta il mondo con disincanto. Lara, invece, può contare su Alfa che non si lascia scalfire facilmente, da Trilli che punta soprattutto alla seduzione, da Scheggia che sembra non avere regole e Giulietta che invece è una sognatrice e crede nel vero amore. La serata, nonostante la numerosa affluenza, procede bene ma non potrà fare a meno di diversi imprevisti da entrambe le parti. Piero, ad esempio, non può dimenticare di essere un padre premuroso, così come Lara non può dimenticare il suo passato che busserà letteralmente alla sua porta nel corso della serata.