Fino alla Fine: l’adrenalina scorre a fiumi nel backstage in anteprima esclusiva del film di Gabriele Muccino

È indiavolato e tesissimo Fino alla Fine, prima incursione di Gabriele Muccino nel genere azione, che si fonde con la storia d'amore. Sul set a correre non sono stati soltanto gli attori ma anche lo stesso regista, come si vede da un backstage che vi mostriamo in anteprima esclusiva. Il film arriva al cinema il 31 ottobre con 01Distribution.

Fino alla Fine segna la prima vera incursione di Gabriele Muccino nel cinema d'azione. I personaggi del film, infatti, si mettono in una situazione di pericolo a causa di un vecchio regolamento di conti. Li vediamo quindi correre all'impazzata sia a piedi che in macchina, ragionare alla velocità della luce, impugnare armi, travestirsi, scappare dalla polizia. Non è un caso, quindi, che gli attori si siano sottoposti a un duro allenamento fisico. E Muccino? In quanto regista, non ha certo pensato di rivolgersi a un personal trainer, e tuttavia, nel backstage del film che oggi vi mostriamo in anteprima esclusiva, lo vediamo muoversi velocissimamente al fianco di Saul Nanni, Elena Kampouris & Co. fra le strade di una Palermo notturna, vibrante e affollata. Probabilmente a tenere Gabriele letteralmente al passo con i suoi interpreti è stato l’entusiasmo che da sempre lo caratterizza e la passione per un progetto che lui stesso ama giustamente definire pop. In Fino alla Fine non siamo più nel territorio delle relazioni umane tout court, perché l'amore c'è ed è grande, ma viene portato alle estreme conseguenze, e siccome la vicenda si svolge nell’arco di una notte, il ritmo non poteva che essere molto molto indiavolato.

"Gabriele è un regista attore che vive con te le scene" - ha detto Lorenzo Richelmy. Qualcun altro, sul set, lo ha paragonato addirittura ad Iron Man. Il raffronto è calzante, solo che Muccino appare un po’ meno ieratico e decisamente più autoironico e allegrone di Tony Stark, dal momento che, sempre nel backstage, lo vediamo cantare e ballare.



Fino alla Fine: Sul set e dietro le quinte del Film di Gabriele Muccino: Video Backstage in anteprima esclusiva - HD