Finché morte non ci separi 2: il regista di Insidious al timone del sequel horror con Samara Weaving

News Cinema

La tenace sposa interpretata da Samara Weaving nell'horror del 2019 tornerà per una seconda e sanguinaria disavventura. Chi dirigerà il sequel di Finché morte non ci separi? Il regista ha finalmente un nome ed è qualcuno che di brividi se ne intende!

A questa strana fase del mondo del cinema, che chiameremo ufficiosamente della 'corsa al sequel', si aggiunga il secondo capitolo di Finché morte non ci separi. Il coinvolgente horror, datato 2019, riscosse un ottimo successo grazie ad un intreccio non del tutto prevedibile e all'ottima interpretazione della bella Samara Weaving, mai così tosta. Cosa dobbiamo aspettarci dal film in arrivo? In primis, un regista di grande esperienza nel genere.

Andiamo con ordine. In Finché morte non ci separi, la giovane attrice australiana ha prestato il volto a Grace. L'ignara sposina (tutt'altro che indifesa!), alla vigilia della prima notte di nozze, affronterà una fuga sanguinaria e pericolosa, lottando con foga per la sopravvivenza fino all'alba. Nel cast, anche Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano e Kristian Bruun. Dietro la macchina da presa c'era il team Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett), lo stesso del reboot di Scream (2022), Scream VI (2023) e del recente Abigail (2023).

Secondo indiscrezioni ancora da confermare, il duo passerà il testimone ad Adam Robitel, noto per aver diretto Insidious 4 - L'ultima chiave (2018) e Escape Room (2019). Sua, inoltre, la firma sulla sceneggiatura di Paranormal Activity - Dimensione fantasma (2015). Sicuramente Robitel possiede l'esperienza necessaria per eguagliare i predecessori... a patto di avere dalla sua una storia accattivante quanto quella dell'originale. Il di Finché morte non ci separi, infatti, pur senza prendersi mai davvero sul serio, intrattiene degnamente e attira la curiosità per l'intera durata del film.

Il noto insider Jeff Sneider ha reso noto che Fox Searchlight ha il sequel in cantiere da tempo. Anzi, lo ha immaginato da subito, alla luce dei notevoli incassi portati a casa dall'horror con la Weaving. Se l'idea non si è immediatamente trasformata in realtà, è proprio perché Bettinelli-Olpin e Gillet sono stati immediatamente risucchiati dagli impegni relativi al rilancio del franchise di Scream.

Quanto al secondo capitolo, nessun dettaglio attualmente è noto. Non entreremo nel dettaglio onde evitare spoiler, ma il finale del primo film non fornisce grandi indizi su un possibile prosieguo. Con chi giocherà 'a nascondino' stavolta la scaltra e temeraria Grace? Quale minaccia dovrà affrontare, forte dell'esperienza acquisita suo malgrado? Non rimane che attendere notizie più precise. Pari a zero, invece, i dubbi che Samara riprenderà il ruolo che ha lanciato la sua carriera.

Dopo aver preso parte al film, infatti, la nipote di Hugo Weaving ha avuto l'opportunità di recitare in importanti progetti cinematografici e televisivi. L'abbiamo vista, tra gli altri, in Bill & Ted Face the Music (2020), al fianco di Keanu Reeves. Ma anche in Babylon (2022) e nel già citato Scream VI. Quanto alla tv, ricordiamo la miniserie Netflix Hollywood, di Ryan Murphy, e Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman.