Fight Club: quando Brad Pitt disse ok a una scena di nudo ma solo se in guanti gialli da cucina

Carola Proto

David Fincher ha raccontato di una lite fra Brad Pitt e i produttori di Fight Club su un paio di guanti gialli da cucina che l'attore voleva indossare in una scena in cui appariva (quasi) nudo. Solo chi ha buona memoria sa come andarono le cose.

Fight Club: quando Brad Pitt disse ok a una scena di nudo ma solo se in guanti gialli da cucina

Anche se la bellezza, proprio come i soldi, non fa la felicità, di certo può aiutare, soprattutto nel mondo dell'intrattenimento. Se poi si possiedono anche simpatia, talento e carisma, ogni cosa diventa più facile. A ricordarcelo è un articolo di slashfilm che, attraverso l'autorevole voce di David Fincher, ci racconta che, durante la lavorazione di Fight Club, Brad Pitt volle fare a modo suo in una scena e la spuntò nonostante l'ira funesta dei produttori, ai quali importava soprattutto che l'attore si mostrasse il più svestito possibile.

Tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, Fight Club arrivò in sala nel 1999 e nell'immediato non piacque proprio a tutti, infatti incassò globalmente 100 milioni dollari. Poi il film uscì in home video è diventò in breve tempo un cult movie. Accanto a Brad Pitt c'erano Edward Norton e Helena Bonham Carter, e la vicenda ruotava intorno a una strana forma di amicizia fra un cittadino medio annoiato e frustrato, che era anche il narratore del film, e un bizzarro produttore e venditore di saponette che lo introduceva nel sordido universo dei combattimenti clandestini.

Brad Pitt nudo, ma con dei guanti gialli da cucina

Ma torniamo all'incriminata scena di Fight Club. Brad Pitt/Tyler doveva andare ad aprire la porta senza vestiti per trovarsi davanti Edward Norton/il Narratore, a cui aveva soffiato la donna. Brad non aveva nessun problema a farla, anche perché la macchina da presa lo inquadrava senza scendere più di tanto, solo che volle girarla con le mani coperte da enormi guanti gialli da cucina. Tutti ricordano la sequenza e tutti si sono domandati almeno una volta a cosa servissero quei guanti al personaggio. A chiederselo fu anche la 20th Century Fox, a cui sembravano l'antitesi del fascino e del sex appeal. Ma, come già detto, Pitt era Pitt, e i guanti gialli rimasero dov'erano. Ecco il racconto di David Fincher:

Quando abbiamo fatto Fight Club, lo studio ci ha detto: "Che meraviglia, sarà bellissima!", alludendo a una scena in cui Brad apriva la porta nudo. Quando arrivò il momento di girare, Brad, che non era uno qualunque, disse: "Potrei aprire la porta con indosso dei grandi guanti gialli da cucina". Gli risposi: "Perfetto". Quando il produttore esecutivo la vide, disse: "Gli avete fatto togliere la camicia e poi avete rovinato completamente la scena".

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
