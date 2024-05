Festival di Venezia 2024: Sveva Alviti è la madrina dell'ottantunesima edizione

News Cinema

A presentare la cerimonia di apertura e di chiusura dell'ottantunesimo Festival di Venezia sarà Sveva Alviti, che è contentissima di aver ricevuto un incarico così importante. L'attrice ha una carriera molto interessante alle spalle ed è diventata una star interpretando la cantante francese Dalida.

La madrina della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2024 è Sveva Alviti, che ha dunque l'incarico di aprire e chiudere il festival, arrivato quest'anno alla sua ottantunesima edizione e diretto da Alberto Barbera. L'attrice taglierà il nastro della manifestazione la sera di mercoledì 28 agosto in Sala Grande e, il 7 settembre, guiderà la cerimonia di chiusura (sempre in Sala Grande), durante la quale verranno assegnati i premi del Concorso.

Naturalmente Sveva Alviti è felicissima dell'incarico che le è stato affidato al Festival di Venezia, e si è sentita così in dovere di ringraziare Barbera & Co. e di esprimere la sua gioia:

Il cinema per me è quanto di più vero possa esistere per raccontare le persone, le loro storie e per aiutarci a guardare nel profondo la quotidianità che stiamo vivendo. Sono sinceramente onorata di poter essere la madrina dell’81ª Mostra del Cinema e vorrei ringraziare la Biennale di Venezia il Direttore Alberto Barbera con il Presidente Pierangelo Buttafuoco per avermi voluto al loro fianco.

Sveva Alviti: la carriera della nuova madrina del Festival di Venezia

Dopo aver studiato recitazione all'estero, Sveva Alviti debutta a Broadway con lo spettacolo teatrale "The Interrogation" e, nel 2011, partecipa al Festival di Venezia in qualità di protagonista del cortometraggio Alice diretto da Roberto De Paolis. L'anno seguente recita in Niente può fermarci di Luigi Cecinelli e in Buongiorno Papà di Edoardo Leo. Poco dopo la troviamo fra le interpreti principali di Cam Girls di Mirca Viola. Per l'attrice il successo arriva nel 2017 quando ricopre il ruolo di Dalida nell'omonimo biopic sulla celebre icona francese diretto da Lisa Azuelos. Il film conquista la vetta del boxoffice francese e vi rimane per settimane, mentre Sveva ottiene la nomination ai Cesar in qualità di miglior attrice emergente.

Nel 2018 la Alviti è la protagonista femminile del film Lukas con Jean Claude Van Damme e affianca Michael Madsen in Love Addict, dov'è una femme fatale. Nel 2019 gira in Francia, per la regia di Fabienne Redt, Beignets de Songe e riceve il premio Kinéo come Guest Star a Venezia. Tre anni dopo vince il premio come miglior interprete al Rome Independent Film Festival per il suo ruolo di coprotagonista nel film Tra le onde di Marco Amenta. Nel 2023 è interprete principale di Entres les Vagues di Anaïs Volpé, presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Lo stesso anno appare nelle tv francesi nella serie contro la violenza sulle donne H24 e debutta nella regia con il cortometraggio Les jour d'après. Nel marzo 2023 esce AKA, il suo primo film per Netflix.

Vedremo Sveva Alviti, dal 15 settembre, nella seconda stagione di Nudes, mentre nel corso dell'autunno parteciperà a un progetto americano, intitolato The Other Side of Fame, che parlerà del MeToo. L'attrice, inoltre, si prepara a cominciare le riprese di Walking Through the Fire, il suo debutto nella regia di un documentario. Nel film si parlerà di donne, di dipendenze e di depressione.